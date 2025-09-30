Ко је лијепа дјевојка која се не одваја од Ердогана?

Извор:
Телеграф
30.09.2025
21:30
Коментари:0
Посљедњих година, дама са велом која прати турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана, привлачи све већу пажњу јавности.
Она је Фатима Гулхам Абушанаб и била је уз Ердогана на важним самитима као што су НАТО, Г20 и УН. Фатима се појавила и на насловним странама турских медија током састанка Трампа и Ердогана који је одржан у Вашингтону 25. септембра.
Фатима Абушанаб је рођена у академској и мултикултуралној породици турског и блискоисточног поријекла.
Њена мајка је Мерве Кавакчи, позната политичарка, бивши дипломата и бивши посланик у Турској. Мерве Кавакчи је изабрана за посланика у парламенту Истанбула из странке Виртуе у Великој народној скупштини Турске 1999. године, али се суочила са озбиљним контроверзама због уласка у Велику народну скупштину носећи мараму на глави и избачена је из парламента.
Мерве Кавакчи се касније преселила у САД, гдје је наставила своју академску каријеру.
Фатимин отац је Али Ахмед Абушанаб, академик и писац палестинског поријекла.
Академско образовање њених родитеља играло је значајну улогу у њеној каријери. Истовремено, чињеница да је њена мајка била турског, а отац палестинског поријекла, пружила је Фатими вишејезичну и мултикултуралну перспективу. Ово богато поријекло се сматра кључним фактором у успеху Фатиме у међународној дипломатији.
Фатима Гулхам је рођена у Вашингтону. Посједује и америчко и турско држављанство. Након што је завршила престижни универзитет у САД, Фатима је почела да ради и у Турској и у иностранству.
Иако њен тачан датум рођења није наведен у званичним изворима, процјењује се да је Фатима Абушанаб рођена почетком 1990-их. На основу ових информација, њена старост је између 30 и 35 година.
Нема јавно доступних информација о личном животу Фатиме Гулхам Абушанаб. Пошто нема потврђених информација о њеном брачном статусу, претпоставља се да нема партнера. Нема објава или изјава о томе на друштвеним мрежама или у штампи.
Фатима Гулхам је стекла диплому основних студија из међународних односа на Универзитету Џорџ Мејсон у САД. Касније је завршила и мастер студије на престижном Универзитету Џорџтаун. Њена мастер диплома је била из теме која се тиче муслиманско-хришћанских односа.
Према писању турских медија, Фатима Гулхам Абушанаб је дошла у Турску 2018. године. Ради као специјалиста за међународне односе у предсједничкој администрацији више од пет година. Од 2020. године, Фатима Гулхам је такође била званични преводилац који је пратио предсједника Ердогана током важних дипломатских састанака.
Медији преносе да течно говори турски, енглески и арапски језик.
Током своје каријере, Фатима Гулхам је такође радила као истраживач у реномираним институцијама као што су Бекетов фонд за вјерске слободе, Центар Вудро Вилсон и амерички Конгрес, преноси Телеграф.
Улогу Фатиме Гулхам Абушанаб као преводиоца доводили су у питање опозициони политички кругови.
Опозициона Републиканска народна партија је у више наврата изражавала сумње у њен професионализам као преводиоца.
Према тврдњама, део тих сумњи произилази из њеног одијевања јер носи мараму на глави.
Године 2022, изјаве лидера CHP-a Кемала Киличдароглуа које је рекао о Фатими изазвале су значајне контроверзе, а она је чак поднијела и тужбу против Киличдароглуа.
