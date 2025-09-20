Трамп открио када Ердоган долази у Бијелу кућу

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је да ће угостити турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана у Бијелој кући 25. септембра, и да очекује да ће том приликом бити закључени трговински и војни споразуми.
"Радимо на многим трговинским и војним споразумима са предсједником, укључујући куповину авиона Боинг великих размјера, велики уговор о (ловцима) Ф-16 и наставак разговора о Ф-35, за које очекујемо да ће се позитивно завршити", рекао је Трамп у петак у објави на својој друштвеној мрежи, преноси Ројтерс.
Ердоган је посљедњи пут посјетио Бијелу кућу 2019. године, током Трамповог првог мандата.
"Предсједник Ердоган и ја смо увијек имали веома добар однос. Радујем се што ћу га видети 25. септембра", додао је Трамп.
Турска је разљутила Трампову администрацију 2019. године куповином руског противракетног система С-400, а као одговор, Вашингтон је отказао планирану продају борбених авиона Ф-35 Турској и избацио је из заједничког програма производње авиона, подсећа Ројтерс.
Турска је потом пристала на споразум о куповини авиона Ф-16.
