Logo

Трамп открио када Ердоган долази у Бијелу кућу

Извор:

Танјуг

20.09.2025

09:09

Коментари:

0
Трамп открио када Ердоган долази у Бијелу кућу
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је да ће угостити турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана у Бијелој кући 25. септембра, и да очекује да ће том приликом бити закључени трговински и војни споразуми.

"Радимо на многим трговинским и војним споразумима са предсједником, укључујући куповину авиона Боинг великих размјера, велики уговор о (ловцима) Ф-16 и наставак разговора о Ф-35, за које очекујемо да ће се позитивно завршити", рекао је Трамп у петак у објави на својој друштвеној мрежи, преноси Ројтерс.

Ердоган је посљедњи пут посјетио Бијелу кућу 2019. године, током Трамповог првог мандата.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 2

Свијет

Огласила се Русија: МиГ-ови нису нарушили границе ниједне државе

"Предсједник Ердоган и ја смо увијек имали веома добар однос. Радујем се што ћу га видети 25. септембра", додао је Трамп.

Турска је разљутила Трампову администрацију 2019. године куповином руског противракетног система С-400, а као одговор, Вашингтон је отказао планирану продају борбених авиона Ф-35 Турској и избацио је из заједничког програма производње авиона, подсећа Ројтерс.

Турска је потом пристала на споразум о куповини авиона Ф-16.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Реџеп Тајип Ердоган

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласила се Русија: МиГ-ови нису нарушили границе ниједне државе

Свијет

Огласила се Русија: МиГ-ови нису нарушили границе ниједне државе

2 ч

0
Драма на аеродромима широм Европе, отказани летови због хакерских напада

Свијет

Драма на аеродромима широм Европе, отказани летови због хакерских напада

2 ч

0
"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

Свијет

"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

2 ч

0
Јак земљотрес погодио популарно љетовалиште

Свијет

Јак земљотрес погодио популарно љетовалиште

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

05

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

11

00

УЖИВО: Војна парада 'Снага јединства' у Београду

10

56

Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

10

44

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

10

40

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner