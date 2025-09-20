Драма на аеродромима широм Европе, отказани летови због хакерских напада

20.09.2025
Сајбер напади погодили су системе за укрцавање и пријаву на лет неколико европских аеродрома, укључујући аеродром у Бриселу, што је довело до одлагања или отказивања летова.
Сада је могуће само ручно пријављивање на летове.
Са бриселског аеродрома је саопштено да се тренутно ради на враћању система у функционално стање.
