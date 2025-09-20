Logo

Драма на аеродромима широм Европе, отказани летови због хакерских напада

20.09.2025

08:42

Коментари:

0
Драма на аеродромима широм Европе, отказани летови због хакерских напада
Фото: Pixabay

Сајбер напади погодили су системе за укрцавање и пријаву на лет неколико европских аеродрома, укључујући аеродром у Бриселу, што је довело до одлагања или отказивања летова.

Сада је могуће само ручно пријављивање на летове.

Са бриселског аеродрома је саопштено да се тренутно ради на враћању система у функционално стање.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ево које бањалучке улице данас остају без струје

Подијели:

Тагови:

sajber napadi

aerodrom

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

Свијет

"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

2 ч

0
Јак земљотрес погодио популарно љетовалиште

Свијет

Јак земљотрес погодио популарно љетовалиште

2 ч

0
Трамп наставља борбу са нарко картелима - уништен брод у међународним водама

Свијет

Трамп наставља борбу са нарко картелима - уништен брод у међународним водама

2 ч

0
Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

Свијет

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

05

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

11

00

УЖИВО: Војна парада 'Снага јединства' у Београду

10

56

Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

10

44

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

10

40

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner