Јак земљотрес погодио популарно љетовалиште

20.09.2025

08:28

Јак земљотрес погодио популарно љетовалиште
Фото: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Земљотрес јачине 4,1 степени по Рихтеровој скали забиљежен је јутрос 20. септембра у 7.01 часова на подручју острва Крит у Грчкој, саопштио је Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Према извјештају ЕМСЦ-а, земљотрес је регистрован 58 километара јужно од града Ретимно са епицентром на дубини од 33 километара.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, преноси Тан‌југ.

