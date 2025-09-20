Јак земљотрес погодио популарно љетовалиште

20.09.2025
Земљотрес јачине 4,1 степени по Рихтеровој скали забиљежен је јутрос 20. септембра у 7.01 часова на подручју острва Крит у Грчкој, саопштио је Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Према извјештају ЕМСЦ-а, земљотрес је регистрован 58 километара јужно од града Ретимно са епицентром на дубини од 33 километара.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, преноси Танјуг.
