Трамп наставља борбу са нарко картелима - уништен брод у међународним водама

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је да је Пентагон, по његовом наређењу, извео напад на брод који је превозио наркотике у међународним водама. У акцији су убијена три члана нарко картела, а америчке снаге нису претрпјеле губитке. Напад је изведен у оквиру шире операције борбе против шверца дроге у региону Јужне и Централне Америке.
На друштвеној мрежи Truth Social, шеф Бијеле куће Доналд Трамп је навео да је брод био повезан са терористичком организацијом која се бави шверцом дроге у зони Јужне команде САД, и да је, по његовом налогу, Пентагон извео напад.
У акцији су, како је навео, убијена тројица њених припадника.
Према његовим ријечима, обавештајне службе потврдиле су да је пловило трговало илегалним наркотицима, користећи познате руте за шверц дроге које, како је навео, угрожавају америчке грађане.
Ипак, Трамп није навео више детаља о пореклу брода нити тачну локацију напада.
Овај напад догодио се у тренутку појачаног америчког војног присуства у региону, укључујући размјештање пет ловачких авиона Ф-35 у Порторико, као и слање додатних борбених летјелица са стелт технологијом, по наређењу администрације.
У зони Јужне команде САД тренутно се налази најмање седам америчких ратних бродова, као и једна нуклеарна подморница.
