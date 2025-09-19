Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

19.09.2025
22:58
Коментари:0
Друштвеним мрежама дијели се посљедњи снимак Чалина Санчеза, популарног мексичког пјевача током његовог посљедњег наступа. Оно због чега је видео постао стравичан и популаран је тренутак у којем неко из публике прилази Санчезу и предаје му папирић са поруком.
У јануару 1992. године Санчез је одржао наступ у ноћном клубу након којег је дошло до сукоба са присутним човјеком у публици који је био дрогиран. Тада је дошло до пуцњаве, а Санчез је рање. Преживио је и постао још популарнији. Али, у Мексику тог времена то је било изразито опасно.
Бројне пријетње су му упућиване због чега је Санчез био поприлично опрезан. Исте године, 16. маја наступио је у граду Кулиакан. Током наступа пришао му је неко из публике и предао му папирић са поруком. Све је забиљежила камера која је снимала његов наступ.
Санчез је постао видно узнемирен, али је наставио да пјева. Испоставиће се да је на папиру била исписана пријетња смрћу.
Неколико сати касније, када је завршио наступ, Чалино је сјео у свој аутомобил заједно са пријатељима и кумом. Убрзо их је зауставила група наоружаних људи који су се представили као полицајци. Наредили су Санчезу да пође с њима „на информативни разговор“. Одведен је у непознатом правцу.
Сљедећег јутра, два фармера су пронашла Санчезово тијело поред наводњавајућег канала у близини мексичког федералног аутопута 15, близу насеља Ла Пресита, Кулијакан. Био је завезан преко очију, а на зглобовима је имао трагове конопца. Два пута је био упуцан у потиљак.
Најновије
Најчитаније
22
58
22
44
22
34
22
20
22
18
Тренутно на програму