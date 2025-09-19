Logo

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

Танјуг

19.09.2025

22:44

Фото: Pixabay

Цијене нафте су данас наставиле да падају, па је Брент отишао на око 67,2 долара по барелу, а америчка сировa нафта WTI (West Texas Intermediate) на 63,3 долара по барелу, након што је амерички предсједник Доналд Трамп поново позвао на снижење цијена, чиме је умањио ризике око понуде.

Трамп је рекао да „више воли јефтинију нафту него додатне санкције“ како би извршио притисак на Русију да оконча рат у Украјини, што је ублажило бојазан од поремећаја у снабдијевању и дјелимично надомјестило ефекат украјинских напада на руску енергетску инфраструктуру почетком седмице, пренио је Трејдинг економикс.

У међувремену, Федералне резерве (ФЕД) су очекивано смањиле каматне стопе и најавиле даље попуштање како би ублажиле слабљење тржишта рада.

Иако би лабавија монетарна политика могла да подстакне потражњу за горивом, инвеститори остају опрезни, тумачећи овај потез као знак пораста економских ризика у земљи која је велики потрошач нафте.

Свему томе допринијели су и владини подаци, који су показали нагли пад залиха сирове нафте у Сједињеним Америчким Државама прошле седмице, прије свега због снажнијег извоза, али су такође открили да су залихе дестилата на највишем нивоу од јануара, што је подстакло нове забринутости када је потражња у питању.

Нафта

pad cijena

