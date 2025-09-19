Брутална порука Американаца: Украјина да се помири са губитком територије

Извор:
Sputnjik
19.09.2025
21:58
Специјални изасланик америчког предсједника Кит Келог сугерисао је Украјини да се помире са губитком дијела територије дефакто, додајући да у дугорочној перспективи ситуација може да се промијени.
Према његовим ријечима, под руском контролом је 65 одсто територије Донбаса и 98 одсто ЛНР.
- Будимо реалистични… Треба прихватити реалност. Дефакто не значи дејуре. Хајде да се поново вратимо историји. Никада нисмо признавали да су балтичке земље под совјетском контролом иако су дефакто биле дио СССР. Тако је и у овом случају - рекао је он за британски "Телеграф".
