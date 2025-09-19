Logo

Пољаци поново у страху због руских авиона: Нарушена зона безбједности

Извор:

СРНА

19.09.2025

20:14

Пољаци поново у страху због руских авиона: Нарушена зона безбједности

Два руска борбена авиона нарушила су зону безбједности нафтне платформе "Петробалтик" у Балтичком мору, саопштила пољска гранична стража, уз напомену да су о томе обавијештене оружане снаге и друге службе.

Естонија је раније саопштила да су три руска војна авиона у петак ушла у њен ваздушни простор на 12 минута.

ruski avion tanjugap

Свијет

Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

"Два руска борбена авиона извршила су низак прелет изнад платформе `Петробалтик` у Балтичком мору. Нарушена је зона безбједности платформе", наводи се у саопштењу.

Прошле седмице, Пољска је оборила сумњиве руске дронове у свом ваздушном простору уз подршку авиона из НАТО савеза.

f 35

Свијет

Режим "брзе реакције" активиран, подигнути Ф-35

