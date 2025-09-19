Logo

Режим "брзе реакције" активиран, подигнути Ф-35

19.09.2025

Режим "брзе реакције" активиран, подигнути Ф-35

Два италијанска авиона Ф-35 полетјела су данас из војне базе Амари у Естонији након што су НАТО радарски системи открили присуство руских авиона, ради налога за хитно полијетање у стању приправности, јавља Анса.

Након што су италијански Ф-35, који су полетјели у режиму "QRA" (брзе реакције), прелетјели поред руских авиона, они су се потом удаљили.

Италијански контингент, који чине Ф-35 авиони из 13. ескадриле 32. крила из Амендоле и који су стално у стању брзе приправности, распоређен је у бази Амари у Харјумау у Естонији да би обезбиједио надзор балтичког ваздушног простора у оквиру НАТО активности ваздушног надзора на источном крилу. НАТО је повреду естонског ваздушног простора од стране руских авиона оцијенио још једним примјером непромишљеног понашања Русије и способности савезника да одговоре.

Како је раније данас пренио портал Err.ee, три руска борбена авиона МИГ-31 ушла су у естонски ваздушни простор у области острва Вајндло без дозволе и остала у естонском ваздушном простору скоро 12 минута. Како се наводи, авиони нису имали планове лета и њихови транспондери су били искључени.

savjet bezbjednosti un

Свијет

Ништа од укидања санкција

У вријеме прекршаја, авиони такође нису имали двосмјерну радио комуникацију са естонским службама ваздушног саобраћаја. Министарство спољних послова Естоније позвало је отправника послова Руске Федерације у Талину да изрази протест и уручи му ноту у вези са кршењем ваздушног простора те земље.

"Русија је ове године већ четири пута нарушила естонски ваздушни простор, што је само по себи неприхватљиво, али данашње кршење, током којег су три борбена авиона ушла у наш ваздушни простор, је невиђено брутално", рекао је министар спољних послова Естоније Маргус Цакна.

Како је рекао, све веће тестирање граница Русије морају бити суочени са брзим појачавањем политичког и економског притиска. Естонија је, раније овог мјесеца већ позивала на разговор руског отправника послова у Талину да би изразила протест након што је руски хеликоптер МИ-8 повредио естонски ваздушни простор у близини острва Вајндло.

Тагови:

Estonija

Пољска

Русија

