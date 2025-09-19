Logo

Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику и стога придаје велики значај међународној хуманитарној сарадњи, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров у обраћању организаторима и учесницима Свјетског фестивала младих у Нижњем Новгороду.

- Упркос турбулентној ситуацији на глобалној сцени, Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику, што подразумијева спремност да развија равноправну и обострано корисну сарадњу са свима који су спремни да сарађују са нама на основу сличних принципа - поручио је Лавров.

Он је нагласио да Москва придаје велики значај међународној хуманитарној сарадњи и у њој види прилику за јачање атмосфере повјерења.

Подсјетио је да су прошле године млади људи већ имали одличну прилику да разговарају у Сочију, такође током Сверуског фестивала младих.

- Фестивал и окупљање су такође јасан доказ да не намјеравамо да се изолујемо ни од кога и да наставимо да се развијамо као отворена, пријатељска земља - додао је министар.

Пожелио је окупљенима успјех у свим подухватима, да пронађу нове пријатеље и истомишљенике, и да се упознају са културним и историјским насљеђем руског Поволжја.

Свјетски фестивал младих одржава се од 17. до 22. септембра.

(РТ Балкан)

