Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

Извор:
РТ Балкан
19.09.2025
14:00
Коментари:0
Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику и стога придаје велики значај међународној хуманитарној сарадњи, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров у обраћању организаторима и учесницима Свјетског фестивала младих у Нижњем Новгороду.
- Упркос турбулентној ситуацији на глобалној сцени, Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику, што подразумијева спремност да развија равноправну и обострано корисну сарадњу са свима који су спремни да сарађују са нама на основу сличних принципа - поручио је Лавров.
Он је нагласио да Москва придаје велики значај међународној хуманитарној сарадњи и у њој види прилику за јачање атмосфере повјерења.
Свијет
Помало језива сцена: Погледајте шта су љекари извукли из уха овог дјечака
Подсјетио је да су прошле године млади људи већ имали одличну прилику да разговарају у Сочију, такође током Сверуског фестивала младих.
- Фестивал и окупљање су такође јасан доказ да не намјеравамо да се изолујемо ни од кога и да наставимо да се развијамо као отворена, пријатељска земља - додао је министар.
Друштво
Ево како промјене времена утичу на наше здравље
Пожелио је окупљенима успјех у свим подухватима, да пронађу нове пријатеље и истомишљенике, и да се упознају са културним и историјским насљеђем руског Поволжја.
Свјетски фестивал младих одржава се од 17. до 22. септембра.
Свијет
20 мин0
Свијет
44 мин0
Свијет
49 мин0
Свијет
53 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму