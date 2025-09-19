Помало језива сцена: Погледајте шта су љекари извукли из уха овог дјечака

Извор:
Необична и помало језива сцена стиже из Мексика, гдје је љекар из уха малог дјечака извукао живог рака. Све се догодило након што се дјечак Педро са мајком вратио с плаже и пожалио да му се нешто миче у глави.
Његова мајка, инфлуенсерка и модна дизајнерка Китзиа Митре, одмах га је одвела у оближњи здравствени центар. Тамо су доктори брзо открили необичног „станара“ – малог рака који се завукао у дјечаково ухо.
Педро је замолио мајку да сними цијели поступак. На снимку се види уплакани дјечак како држи мајку за руку, док љекар вјешто извлачи животињу.
“Хоћу ли ослијепити?“, питао је мајку у страху, а она га је смирила и рекла да нема разлога за бригу.
Рак је из уха извучен жив и убрзо је прошетао по болничком кревету.
„Откључан је нови страх – рак у дјететовом уху. Мале су шансе да се тако нешто догоди, али ето, нама се догодило“, рекла је мајка и у шали додала: „Ниједан рак није страдао током снимања видеа.“
@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro ♬ original sound - Kitzia Mitre
