Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

Три особе у Аустралији преминуле су након што су покушале да позову хитну помоћ, али су им позиви били блокирани због техничког квара у мрежи телекомуникационог провајдера Оптус.
Према ријечима генералног директора Стивена Руа, квар је избио јуче током надоградње мреже, а захватио је кориснике у Јужној Аустралији, Западној Аустралији и Сјеверној територији.
Ру је рекао да су три особе пронађене мртве током каснијих провјера социјалне помоћи, након што су покушале да позову хитну службу, користећи број "000".
"Изражавам искрено саучешће породицама и пријатељима преминулих. Ово је потпуно неприхватљиво, и извињавам се свим корисницима који нису могли да се повежу са хитним службама у тренутку када им је то било најпотребније", рекао је Ру.
Оптус је отклонио квар, али истрага о инциденту је још увијек у току.
Ова несрећа догодила се мање од годину дана након што је Оптус кажњен са 7,9 милиона долара од регулатора због сличног квара који је током прошле године спречио хиљаде људи да контактирају хитне службе.
Оптус је претрпио и сајбер напад 2022. године који је компромитовао податке о 9,5 милиона Аустралијанаца.
Ру је постао извршни директор Оптуса у новембру 2024. године, након што је претходна извршна директорка, Кели Бајер Росмарин, поднијела оставку.
