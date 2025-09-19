Logo

Три особе преминуле јер нису могли да добију Хитну помоћ

Извор:

Танјуг

19.09.2025

13:18

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Три особе у Аустралији преминуле су након што су покушале да позову хитну помоћ, али су им позиви били блокирани због техничког квара у мрежи телекомуникационог провајдера Оптус.

Према ријечима генералног директора Стивена Руа, квар је избио јуче током надоградње мреже, а захватио је кориснике у Јужној Аустралији, Западној Аустралији и Сјеверној територији.

Мирослав Радуљица-19092025

Фудбал

Мирослав Радуљица постао фудбалер, играће у Српској лиги

Ру је рекао да су три особе пронађене мртве током каснијих провјера социјалне помоћи, након што су покушале да позову хитну службу, користећи број "000".

"Изражавам искрено саучешће породицама и пријатељима преминулих. Ово је потпуно неприхватљиво, и извињавам се свим корисницима који нису могли да се повежу са хитним службама у тренутку када им је то било најпотребније", рекао је Ру.

Оптус је отклонио квар, али истрага о инциденту је још увијек у току.

Ова несрећа догодила се мање од годину дана након што је Оптус кажњен са 7,9 милиона долара од регулатора због сличног квара који је током прошле године спречио хиљаде људи да контактирају хитне службе.

nis gazprom

Србија

НИС затражио од Вашингтона ново одлагање санкција

Оптус је претрпио и сајбер напад 2022. године који је компромитовао податке о 9,5 милиона Аустралијанаца.

Ру је постао извршни директор Оптуса у новембру 2024. године, након што је претходна извршна директорка, Кели Бајер Росмарин, поднијела оставку.

Таг:

Аустралија

Коментари (0)
Large banner

