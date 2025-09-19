Отац и двоје дјеце изгорјели у Тесли: Спасавање отежао дизајн врата

19.09.2025
Након смртоносне несреће у њемачком граду Шверте која се догодила почетком септембра, у којој су живот изгубиле три особе, амерички произвођач електричних аутомобила Тесла најавио је промјене на механизму врата, који је годинама био предмет критика, пише Рур Нахрихтен.
Трагична несрећа у којој су 43-годишњи мушкарац и двоје деветогодишње дјеце погинули у запаљеној Тесли покренула је националну расправу о безбједности електричних возила.
Још једно дијете из аутомобила, такође деветогодишње, успјело је да се спасе са мјеста сувозача. Аутомобил је из још неутврђених разлога слетио са пута и фронтално ударио у дрво, након чега је Тесла Модел С Плејд у веома кратком року плануо, не остављајући путницима шансу за бијег.
Свједок је за локалне медије изјавио да је безуспјешно покушао да отвори врата, а и ватрогасци су потврдили да су имали великих потешкоћа са приступом возилу.
Управо је технологија Теслиних врата доспјела у средиште расправе. За разлику од класичних аутомобила, врата на више Теслиних модела отварају се електрично - помоћу увлачивих квакa споља или дугмета изнутра.
У случају нестанка струје, путници морају користити механичке отвараче за нужду, који су, у зависности од модела, смјештени на различитим и често тешко доступним мјестима, попут оних сакривених испод сједишта или иза облога. За спасиоце то значи губитак драгоцених секунди.
Критике на овај систем постоје већ годинама. Након несреће, један грађанин, како преноси WDR, упутио је петицију њемачком Бундестагу тражећи нови закон: „Сва возила регистрована у Њемачкој, посебно електрична, морају имати лако доступне и јасно препознатљиве механичке отвараче за нужду за сва врата, и споља и изнутра.“
Сада се огласила и Тесла. Главни дизајнер Франц фон Холцхаузен у подкасту финансијске службе Блумберг признао је да су побољшања нужна.
Има пуно смисла, рекао је, комбиновати електронску и механичку технологију на једном дугмету како би се врата у „паничним ситуацијама“ могла отварати интуитивније.
„То је нешто на чему радимо“, поручио је фон Холцхаузен.
Да проблем није ограничен само на Њемачку, показује и поступак америчке агенције за безбједност саобраћаја NHTSA. Агенција тренутно истражује проблеме са бравама на моделу Y из 2021. године, након што родитељи у више случајева наводно нису могли да извуку дјецу из возила. У четири од девет пријављених инцидената стакла су морала бити разбијена, а узрок је био квар на 12-волтном напајању.
У Швертеу полиција и даље истражује узрок несреће. Још није јасно да ли је до трагедије довео технички квар, превелика брзина или хитан медицински случај код возача. Вјештак прегледа олупину, а резултати се очекују у наредним недјељама.
У међувремену, град је и даље у шоку, а бројни грађани остављају цвијеће и свијеће на мјесту несреће. Полиција је упутила апел јавности да се, из поштовања према жртвама, уздржи од шпекулација о узроцима, посебно на друштвеним мрежама. Најављене промјене из Тесле долазе као реакција на притисак јавности, али за страдале породице стижу прекасно.
(Индекс)
