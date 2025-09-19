Храбри пас из Перуа зубима зграбио динамит и спасио своју породицу

19.09.2025
12:14
Коментари:0
Један пас из Перуа проглашен је херојем након што је спасао своју породицу од напада експлозивном направом. Сигурносна камера снимила је 24. августа око 1 сат ујутру по локалном времену особу са капуљачом на глави како се приближава кући перуанског новинара Карлоса Алберта Месијаса Заратеа у Уаралу и баца експлозив у предворје његове куће.
Али, прије него што је направа експлодирала, реаговао је Карлосов пас Манчис који је зграбио динамит у уста и изнио га како би спријечио да детонира у близини породице.
Зарате је изјавио да без Манчиса он и његова породица можда данас не би били живи. Иако је Манчис задобио повреде, преживио је и постао симбол храбрости и оданости.
Сцена
Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао
Снимак инцидента показује пса како лаје док се особа са динамитом приближава и испушта предмет. Пас силази неколико степеница и граби динамит.
"Манчис је жвакала експлозив и спасила нам животе", изјавио је Зарате, додајући да су поступци мјешанца кокер шпанијела од 11 килограма спасили његов дом и породицу која броји 10 људи и још три пса.
Нажалост, Манчис је жваћући експлозивну направу задобила повреду гласних жица, због чега њен лавеж сада звучи као тихи, шкрипави звук.
Свијет
Бјегунац у "аудију" прескочио отворени мост и побјегао полицији
Власти у Перуу привеле су осумњиченог, а храбра Манчис, права четвороножна хероина, спречила је да се напад на њену породицу претвори у трагедију.
Сцена
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
БиХ
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
10
14
04
14
04
14
00
Тренутно на програму