Храбри пас из Перуа зубима зграбио динамит и спасио своју породицу

19.09.2025

12:14

Храбри пас из Перуа зубима зграбио динамит и спасио своју породицу
Фото: Printscreen/Youtube/NBC News

Један пас из Перуа проглашен је херојем након што је спасао своју породицу од напада експлозивном направом. Сигурносна камера снимила је 24. августа око 1 сат ујутру по локалном времену особу са капуљачом на глави како се приближава кући перуанског новинара Карлоса Алберта Месијаса Заратеа у Уаралу и баца експлозив у предворје његове куће.

Али, прије него што је направа експлодирала, реаговао је Карлосов пас Манчис који је зграбио динамит у уста и изнио га како би спријечио да детонира у близини породице.

Зарате је изјавио да без Манчиса он и његова породица можда данас не би били живи. Иако је Манчис задобио повреде, преживио је и постао симбол храбрости и оданости.

Снимак инцидента показује пса како лаје док се особа са динамитом приближава и испушта предмет. Пас силази неколико степеница и граби динамит.

"Манчис је жвакала експлозив и спасила нам животе", изјавио је Зарате, додајући да су поступци мјешанца кокер шпанијела од 11 килограма спасили његов дом и породицу која броји 10 људи и још три пса.

Нажалост, Манчис је жваћући експлозивну направу задобила повреду гласних жица, због чега њен лавеж сада звучи као тихи, шкрипави звук.

Власти у Перуу привеле су осумњиченог, а храбра Манчис, права четвороножна хероина, спречила је да се напад на њену породицу претвори у трагедију.

(Телеграф.рс)

