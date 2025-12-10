Logo
Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

Курир

10.12.2025

13:05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог
Фото: Pexels

По налогу Вишег јавног тужилаштва, полиција у Новом Пазару поднела је кривичну пријаву против седамнаестогодишњег младића из овог града.

- Малољетник се сумњичи да није поступио по наређењу саобраћајног полицајца да заустави комби којим је управљао, већ је наставио кретање. Том приликом ударио је у два паркирана возила, као и у излог маркета, а у инциденту је задобио лаке тх+јелесне повреде - потврђено је за РИНУ у новопазарској полицији.

Према наводима полиције, младић је потом ударио једног од полицијских службеника који су поступали на лицу мјеста и упутио им пријетње.

Контролом је утврђено да је седамнаестогодишњак управљао возилом без положеног возачког испита.

Даље поступање у овом случају је у надлежности Вишег јавног тужилаштва.

