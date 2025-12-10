Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Извор:
АТВ
10.12.2025
12:54
У поподневним сатима дошло је до оружаног инцидента у популарном београдском насељу Врачар.
Како сазнаје "Телеграф.рс", пуцњава се догодила у једном кафићу.
Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац
Незваничне информације указују да је у инциденту рањен један мушкарац, а ријеч је о власнику познатог локалног угоститељског објекта. Мушкарац је, према првим сазнањима, погођен у ноге.
На мјесто догађаја одмах је упућен велики број полицијских снага, као и екипа Хитне помоћи.
Упуцани мушкарац је колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар на указивање помоћи.
Због природе инцидента и потраге за починиоцем, полиција је одмах покренула опсежну потрагу и акцију "Вихор", која подразумијева блокаду кључних саобраћајница и интензивну контролу на ширем подручју града.
У Београду се посљедњих мјесеци догодио низ пуцњава, а у једној од њих је крајем новембра убијен вођа навијача Партизана Т.П. (25).
За петак најављен генрални штрајк: Очекује се колапс
Према незваничним информацијама, непознати нападач изрешетао је из ватреног оружја и убио Т. П. код трафике у Булевару Арсенија Чарнојевића на Новом Београду, након чега је побјегао.
Тијело са повредама главе затечено је на трави иза трафике, а тренутно се обавља увиђај и у току је потрага за убицом.
Још један од вођа навијача, Немања К. (30), 6. децембра је погођен са више хитаца у ресторану "Дурмитор" на Новом Београду.
Како "Телеграф" незванично сазнаје, Немања К је сједио за столом у друштву Ненада Алајбеговића Алибега када је непознати нападач ушао у ресторан и отворио ватру.
Немања К. је погођен са више хитаца у стомак и ноге, а један метак му је закачио и руку.
