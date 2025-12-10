Logo
Large banner

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Извор:

АТВ

10.12.2025

12:54

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

У поподневним сатима дошло је до оружаног инцидента у популарном београдском насељу Врачар.

Како сазнаје "Телеграф.рс", пуцњава се догодила у једном кафићу.

Полиција Србија

Хроника

Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

Незваничне информације указују да је у инциденту рањен један мушкарац, а ријеч је о власнику познатог локалног угоститељског објекта. Мушкарац је, према првим сазнањима, погођен у ноге.

МУП покренуо акцију "Вихор"

На мјесто догађаја одмах је упућен велики број полицијских снага, као и екипа Хитне помоћи.

Упуцани мушкарац је колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар на указивање помоћи.

Због природе инцидента и потраге за починиоцем, полиција је одмах покренула опсежну потрагу и акцију "Вихор", која подразумијева блокаду кључних саобраћајница и интензивну контролу на ширем подручју града.

Низ пуцњава

У Београду се посљедњих мјесеци догодио низ пуцњава, а у једној од њих је крајем новембра убијен вођа навијача Партизана Т.П. (25).

илу-штрајк-протест-10122025

Свијет

За петак најављен генрални штрајк: Очекује се колапс

Према незваничним информацијама, непознати нападач изрешетао је из ватреног оружја и убио Т. П. код трафике у Булевару Арсенија Чарнојевића на Новом Београду, након чега је побјегао.

Тијело са повредама главе затечено је на трави иза трафике, а тренутно се обавља увиђај и у току је потрага за убицом.

Још један од вођа навијача, Немања К. (30), 6. децембра је погођен са више хитаца у ресторану "Дурмитор" на Новом Београду.

Како "Телеграф" незванично сазнаје, Немања К је сједио за столом у друштву Ненада Алајбеговића Алибега када је непознати нападач ушао у ресторан и отворио ватру.

Немања К. је погођен са више хитаца у стомак и ноге, а један метак му је закачио и руку.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Београд

Србија

ranjavanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Случај Трговске горе има елементе еколошког расизма"

БиХ

"Случај Трговске горе има елементе еколошког расизма"

17 мин

0
Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

Свијет

Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

21 мин

0
Стигао приједлог: Хоће ли Америка напустити НАТО?

Свијет

Стигао приједлог: Хоће ли Америка напустити НАТО?

22 мин

0
Центар за социјални рад Мркоњић Град: Обављен разговор са два малољетника

Градови и општине

Центар за социјални рад Мркоњић Град: Обављен разговор са два малољетника

26 мин

0

Више из рубрике

Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

Хроника

Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

31 мин

0
djevojka, djevojlica, zlostavljanje, nasilje

Хроника

Дјевојчицу (6) обљубио партнер њене мајке

46 мин

0
Хапшење педофил Бијељина

Хроника

Како је Бањалучанин упао у замку: Фотографије слао полицајцима мислећи да је дијете

1 ч

0
Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан

Хроника

Мотоциклиста повријеђен у незгоди, саобраћај отежан

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

09

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner