Центар за социјални рад Мркоњић Град: Обављен разговор са два малољетника

Са два малољетна лица, те са њиховим родитељима, обављен је разговор, потврдила је за "Независне новине" Милица Ступар, директорка Центра за социјални рад Мркоњић Град.
Подсјетимо, родитељи неколико ученика Основне школе "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду тврде да су њихова дјеца већ годину и по дана жртве вршњачког насиља.
"Центар за социјални рад је од стране Полицијске управе Мркоњић Град, запримио допис, те на основу запримљеног дописа предузимамо све потребне мјере и радње из своје надлежности. Обављен је разговор са два малољетника и са родитељима", истакла је Ступарева за "Независне новине".
Родитељи дјеце жртава вршњачког насиља у Основној школи "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду тврде да руководство школе није реаговало на вријеме нити је сарађивало с њима с циљем рјешавања овог проблема.
Тврде и да родитељи насилника штите своју дјецу, а према писању медија, један од њих је брисао снимке злостављања.
Родитељи злостављане дјеце су се јутрос окупили испред школе, у коју је дошла Републичка просвјетна инспекција како би испитала наводе о насиљу. Дјецу нису послали на наставу и неће, како кажу, док год се овај случај не расвијетли.
Отац злостављаног дјетета Момир Сладојевић рекао је да их директорка школе није контактирала, а да су синоћ имали родитељски састанак који је, каже, био све осим родитељског.
"Дошли смо да ријешимо случај насиља, а она се упорно смијала. Један родитељ је опоменуо за понашање, али је она упорно негирала и тврдила да се насиље није десило. Ми имамо доказе да јесте, имамо медицинску документацију, моје дијете је јутрос дало изјаву у Центру за социјални рад", рекао је Сладојевић.
Он каже да дјецу која су претрпјела злостављање, након што је прича добила медијски одјек, више не прогањају насилни вршњаци, већ руководство школе.
"Моје дијете више не прогањају насилници, већ психолог, педагог, директор, разредница деветог разреда у који иду они који су га малтретирали, јер је покренуо лавину која је заташкавана. Галаме на њега када га сретну на ходнику, а он не жели да иде у школу јер трпи велики притисак, изгубљен је, нема жељу да уђе у школу. Замолио сам их синоћ да не галаме, рекли су да неће више, да је то било случајно, јер су под притиском и нервозом", рекао је Сладојевић, преноси РТРС.
Он је рекао да читава прича траје годину и по дана, али да злостављана дјеца, вјероватно због страха, нису смјела да проговоре, те да су насиље откриле дјевојчице из ове школе.
"Тукли су их, одузимали им новац, они су трпили и ћутали док дјевојчице нису откриле. Имали су пропуснице да уђу у школу, а ако не би добили пропусницу, ишли би на батинање", навео је Сладојевић.
Он је додао да је синоћњем родитељском састанку присуствовао и отац једног од злостављача који га је, тврди, провоцирао како би изазвао реакцију.
"Он тврди да ће све да се заташка, јер има људе и да ће све ово да пропадне. Умјесто да смо сјели и поразговарали, нико од тих родитеља није хтио нама да се јави. Рекао сам им правите нове Веље Невоље ако наставите да их подржавате", нагласио је Сладојевић.
Стево Јарић, отац злостављаног дјетета, тврди да руководство школе није реаговало на вријеме, али се нада да ће бити утврђен разлог.
"Мој син није ишао јуче у школу, неће ни данас, а ни до даљњег док год се ово не ријеши. И он је рекао да хоће да исприча кроз шта је прошао", рекао је Јарић.
Данијел Ђурђевић, такође отац злостављаног дјетета, рекао је да полиција у Мркоњић Граду игнорише овај случај и да су се обратили Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.
