Тужилаштвима у овој години пријављена 84 извршиоца насиља

10.12.2025
За 11 протеклих мјесеци на подручју Полицијске управе Бијељина евидентирана су 83 кривична дјела насиља у породици и надлежним тужилаштвима пријављена су 84 извршиоца, од којих је 81 мушкарац, рекла је портпарол ове управе Тања Ковачевић.
"Иако статистички показатељи указују на благи тренд смањења ових кривичних дјела, не треба занемарити чињеницу да је њихов удио у укупном броју евидентираних кривичних дјела 9,7 одсто, што значи да је свако десето извршено кривично дјело насиље у породици", рекла је Ковачевићева новинарима.
Она је навела да је број пријављених кривичних дјела насиља у породици за 12 одсто мањи у истом периоду прошле године.
"Наш апел је, не затварајте очи, свака сумња на насиље у породици треба да буде пријављена, јер је околина кључна за заштиту жртве", поручила је Ковачевићева уочи састанка у Полицијској управи чији је циљ унапређење сарадње свих субјеката заштите и спречавања породичног насиља.
На састанку су учествовали и представници Центра за социјални рад и Фондације "Лара" која управља Сигурном кућом у Бијељини, а промовисан је летак који усмјерава гдје и коме може да се обрати жртва насиља у породици.
Психолог у Центру за социјални рад Нина Ђаковић рекла је новинарима да су за 11 мјесеци евидентиране 144 пријаве насиља у породици и да је ријеч углавном о партнерском насиљу између супружника или бивших партнера, а жртве насиља већином су жене.
Према њеним ријечима, у порасту је насиље на релацији родитељи и дјеца.
"У збрињавању жртава Центар посебан фокус ставља на најосјетљивије категорије, дјецу, старија и лица под старатељством, као и лица са инвалидитетом и на основу процјене ризика предлажемо смјештај у Сигурну кућу", рекла је Ђаковићева.
Она је додала да се жртви насиља пружа психолошка и помоћ из домена социјалне заштите, а у Центру за социјални рад жртве насиља у породици могу да остваре право на новчану помоћ и на стамбено збрињавање.
"Насиље не треба гледати као приватну ствар, насиље је заједнички друштвени проблем и све институције треба да дјелују благовремено, одговорно и адекватно како би се жртва заштитила", истакла је Ђаковићева.
Правник Милка Стевић, ангажована у Сигурној кући у Бијељини, рекла је новинарима да су ове године збринули 42 особе, а карактеристично је да је у порасту број смјештене дјеце без родитељске пратње.
Према њеним ријечима, Фондација "Лара" води и волонтерски сервис СОС телефон за пријаву насиља у породици 1264.
