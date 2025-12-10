Инспекција у школи у Мркоњић Граду, окупили се родитељи ученика

10.12.2025
Републичка просвјетна инспекција стигла је у Основну школу "Иван Гован Ковачић" у Мркоњић Граду како би испитала наводе о вршњачком насиљу.
Родитељи малишана окупили су се јутрос испред ове васпитно-образовне установе, те траже да се све изведе на чистац.
Родитељи тврде да су им дјеца истраумирана, те им не дозвољавају да иду у школу док се ово не разријеши.
Подсјетимо, према тврдњи родитеља, кад је физичко, дјечаке су водили у тоалет па их тукли, или их уводили у салу за пресвлачење, гдје би двојица дежурала, а једног по једног су уводили, батинали каишем, ногама...
Мајка једног од ђака је изјавила да су њеног синчића ставили уз радијатор те су му једни држали торбу на глави, а други су га тукли.
Отац ученика каже да су дјеца од стране других ђака третирана "као у логору".
"Њима је утјерало страх у кости, ја то вама не могу објаснити. Ја сам малог звао да ми покаже гдје је кућа једног од тих ученика, он не смије ући у ауто. Са својим оцем! Боји се! Толико се дијете истраумирало. И то не само мој, сви су истраумирани", прича отац у потресној исповијести за "Независне новине".
