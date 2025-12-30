Logo
Тешка несрећа на путу Прњавор - Челинац, погинуо возач

30.12.2025

19:27

Тешка несрећа на путу Прњавор - Челинац, погинуо возач
Фото: АТВ

У саобраћајној несрећи, која се догодила данас на дијелу регионалног пута Прњавор-Челинац, у мјести Дренова, смртно је страдало једно лице.

Саобраћајна несрећа се догодила око 16.00 часова, у којој је учествовало путничко возило, којим је управљало лице Д.Ц. из Прњавора које је смртно страдало.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

