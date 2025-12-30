Logo
Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Аутор:

Огњен Матавуљ

30.12.2025

13:21

Коментари:

0
Укинута пресуда некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске

Врховни суд Републике Српске укинуо је ослобађајућу пресуду Зорану Басраку, некадашњем замјенику правобраниоца Републике Српске у сједишту у Приједору, за злоупотребу службеног положаја.

Пресуда је укинута након што је суд прихватио жалбу Републичког јавног тужилаштва и предмет вратио на ново суђење Окружном суду у Бањалуци.

Оптужницом Басраку се на терет ставља да је свом оцу Бори незаконито омогућио да дође у посјед земљишта, чиме је Република Српска оштећена за 2.522 КМ.

Према оптужници Басрак је дјело починио у периоду од 30. јула 2014. године до 5. новембра 2016. године, као замјеник правобраниоца на подручју Новог Града и Приједора, приликом поступања у управном поступку у предмету Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Бањалука, покренутом по захтјеву његовог оца Боре Басрака за признавање права власништва земљишта узурпацијом. Радило се о шуми над којом је промијењена својина са дотадашњег титулара Независне Државе Хрватске у корист Републике Српске.

У оптужници се наводи да оптужени у намјери да оцу прибави корист није тражио своје изузеће те је свјесно пропустио изјавити жалбу на рјешење РУГИПП-а, а потом и покренути управни поступак на рјешење којим је одбијена жалба ЈП "Шуме Српске" на поменуто рјешење РУГИПП-а.

Додаје се да је усљед пропуста Басрака у јавним евиденцијама извршена укњижба права својине на некретнинама у корист његовог оца Боре на који начин му је прибавио корист од 2.522,98 КМ, а за тај износ оштетио Републику Српску.

Тагови:

Vrhovni sud RS

ukinuta presuda

пресуда

Pravobranilaštvo RS

