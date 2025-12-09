Радосне вијести из Дервенте: За четири мјесеца рођене 54 бебе

Извор:
Градоначелник Дервенте Игор Жунић уприличио је данас пријем за родитеље 54 бебе, које су рођене од септембра до децембра ове године, а ријеч је о 26 дјевојчица и 28 дјечака, међу којима су и два пара близанаца.
За свако новорођено дијете из буџета града исплаћено је по 500 КМ, а ове године до сада је исплаћено 105.000 КМ за 210 рођених беба.
Градоначелник Игор Жунић је истакао да је ово традиција која има за циљ промоцију породице и изразио задовољство већим бројем беба рођених у Дервенти.
"Ово није велика помоћ, али то је један симболичан гест Градске управе и родитељи то цијене. Ми младе подржавамо и кроз процес вантјелесне оплодње, затим кроз предшколско образовање и стипендије. У плану нам је да дамо веће субвенције за приватне предшколске установе", рекао је Жунић.
Он је подсјетио да град издвоја и 30.000 КМ за процес вантјелесне оплодње, те да су услови максимално поједностављени да би што већи број парова имао могућност да се остваре као родитељи.
"Повећали смо и износе за ту намјену, а наставићемо да подржавамо породицу и кроз једнократне помоћи, пројекте, више мјеста у јавном вртићу и подршку приватним вртићима. Средства су планирана и има их довољно", поручио је Жунић.
Пријему је присуствовала и Бојана Симикић, мајка Алексеја, и рекла је том приликом да је разумијевање и подршка града важна сваком родитељу.
"Алексеј је рођен прије четири мјесеца и веома је живахна и весела беба. У вријеме када се поскупљења само множе, помоћ коју имамо од Градске управе заиста нам много значи", додала је Симикићева.
Према подацима Градске управе, у посљедња четири мјесеца 25 мајки родило је своје прво дијете, 18 друго, док су по три мајке родиле треће и четврто дијете.
Једна мајка је родила пето дијете, док су међу дарованим бебама била и два пара близанаца.
