Logo
Large banner

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

Извор:

АТВ

10.12.2025

10:11

Коментари:

0
МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност
Фото: АТВ

Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске реализоваће данас тактичку вјежбу на подручју насеља Бањалучка Козара.

Ова вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини, али не постоји никаква опасност за случајне пролазнике, те нема разлога за узнемиреност, саопштено је из МУП-а.

Болница доктор

Здравље

Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.

Из МУП-а је саопштено да ће вјежба бити реализована од 11.30 до 15.00 часова.

Подијели:

Тагови:

МУП Републике Српске

vježba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

Република Српска

Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

2 ч

1
Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

Здравље

Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

3 ч

0
Којић: Ћудићева - стечајни управник своје странке

Република Српска

Којић: Ћудићева - стечајни управник своје странке

3 ч

0
Нови мобилни радари у КС

БиХ

Стигло 10 нових мобилних радара: Мјере брзину на удаљености до 1.200 метара

3 ч

0

Више из рубрике

Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

Бања Лука

Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

4 ч

0
Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Бања Лука

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

4 ч

10
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке остају без струје

5 ч

0
Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

Бања Лука

Из министарства поручују: Свака прича о одузимању новца локалним заједницама је дезинформација

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

12

54

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner