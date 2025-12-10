МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске реализоваће данас тактичку вјежбу на подручју насеља Бањалучка Козара.
Ова вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини, али не постоји никаква опасност за случајне пролазнике, те нема разлога за узнемиреност, саопштено је из МУП-а.
Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.
Из МУП-а је саопштено да ће вјежба бити реализована од 11.30 до 15.00 часова.
