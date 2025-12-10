Logo
Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

Извор:

СРНА

10.12.2025

10:11

Коментари:

1
Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

Предсједник Општинског одбора СНСД-а Источна Илиџа Небојша Шешлија изјавио је да о изборном инжењерингу данас говоре управо они који су годинама били прваци изборних манипулација у овој локалној заједници.

Шешлија је за Срну изјавио да је највећа изборна крађа у Источној Илиџи извршена 2008. године у режији тадашњих функционера СДС-а, када је кандидату СНСД-а Раду Ристовићу преко ноћи украдена чиста изборна побједа.

Болница доктор

Здравље

Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

Он је додао да се од тада, у сваком изборном циклусу, биљеже бројне изборне преваре које су, како тврди, организовали представници СДС-а.

- Грађани Источне Илиџе памте безброј такозваних бугарских возова, специјалне оловке, наочаре са камерама и друга техничка помагала кориштена за изборну крађу, као и гласачке листиће исписиване различитим бојама фломастера и оловака - рекао је Шешлија.

Према његовим ријечима, исти ти људи који су годинама спроводили мобинг, уцјене и притиске на бираче, данас имају образа да говоре о наводним изборним преварама.

Милорад Којић

Република Српска

Којић: Ћудићева - стечајни управник своје странке

- Те структуре већ сада разрађују тактике како да се прилагоде новим правилима и прописима Централне изборне комисија /ЦИК/ БиХ како би наставили са изборним малверзацијама - навео је Шешлија.

Он је навео да додатну нервозу у СДС-у изазива то што нови предсједник СДС-а ипак неће бити из Источне Илиџе, због чега се сада покушавају додворити новом руководству странке.

Шешлија је истакао и да је воља народа јасна и да је побједа Синише Карана неупитна, додајући да ће СНСД наставити борбу за регуларне и поштене изборе кроз јачање организације и додатну мобилизацију за наредне циклусе.

Он је као посебно забрињавајућу чињеницу навео резултате кандидата СДС-а Бранка Блануше, који је на два бирачка мјеста остварио више од 70 одсто подршке, што, како је навео, буди оправдану сумњу у изборну крађу и захтијева додатну пажњу надлежних институција.

мобилни радар-муп кс-10122025

БиХ

Стигло 10 нових мобилних радара: Мјере брзину на удаљености до 1.200 метара

- Не смије се заборавити вишегодишња пракса куповине гласова, организованог вожења бирача службеним општинским возилима, као ни злоупотреба Центра за социјални рад у сврху политичке трговине. Грађани Источне Илиџе заслужују истину, поштене изборе и одговорност свих оних који су годинама урушавали изборни процес - поручио је Шешлија.

Nebojša Šešlija

Источна Илиџа

Коментари (1)
