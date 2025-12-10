Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

Извор:
СРНА
10.12.2025
10:11
Коментари:1
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Источна Илиџа Небојша Шешлија изјавио је да о изборном инжењерингу данас говоре управо они који су годинама били прваци изборних манипулација у овој локалној заједници.
Шешлија је за Срну изјавио да је највећа изборна крађа у Источној Илиџи извршена 2008. године у режији тадашњих функционера СДС-а, када је кандидату СНСД-а Раду Ристовићу преко ноћи украдена чиста изборна побједа.
Он је додао да се од тада, у сваком изборном циклусу, биљеже бројне изборне преваре које су, како тврди, организовали представници СДС-а.
- Грађани Источне Илиџе памте безброј такозваних бугарских возова, специјалне оловке, наочаре са камерама и друга техничка помагала кориштена за изборну крађу, као и гласачке листиће исписиване различитим бојама фломастера и оловака - рекао је Шешлија.
Према његовим ријечима, исти ти људи који су годинама спроводили мобинг, уцјене и притиске на бираче, данас имају образа да говоре о наводним изборним преварама.
- Те структуре већ сада разрађују тактике како да се прилагоде новим правилима и прописима Централне изборне комисија /ЦИК/ БиХ како би наставили са изборним малверзацијама - навео је Шешлија.
Он је навео да додатну нервозу у СДС-у изазива то што нови предсједник СДС-а ипак неће бити из Источне Илиџе, због чега се сада покушавају додворити новом руководству странке.
Шешлија је истакао и да је воља народа јасна и да је побједа Синише Карана неупитна, додајући да ће СНСД наставити борбу за регуларне и поштене изборе кроз јачање организације и додатну мобилизацију за наредне циклусе.
Он је као посебно забрињавајућу чињеницу навео резултате кандидата СДС-а Бранка Блануше, који је на два бирачка мјеста остварио више од 70 одсто подршке, што, како је навео, буди оправдану сумњу у изборну крађу и захтијева додатну пажњу надлежних институција.
- Не смије се заборавити вишегодишња пракса куповине гласова, организованог вожења бирача службеним општинским возилима, као ни злоупотреба Центра за социјални рад у сврху политичке трговине. Грађани Источне Илиџе заслужују истину, поштене изборе и одговорност свих оних који су годинама урушавали изборни процес - поручио је Шешлија.
