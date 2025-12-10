Logo
Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени

Курир

10.12.2025

09:38

Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Познати оперски певач Џубилант Сајкс смртно је избоден у свом дому у Калифорнији. Главни осумњичени је његов син.

Греми номиновани оперски певач Џубилант Сајкс трагично је настрадао након што је избоден у свом дому у Калифорнији, а полиција је због сумње на убиство ухапсила његовог сина.

Полиција је саопштила да су службеници у понедељак око 21.20 примили позив хитне помоћи о нападу који је у току у једној кући у Санта Моники.

Када су стигли, пронашли су 71-годишњег Сајкса у његовом дому са „критичним повредама које одговарају убоду ножем“. Хитна помоћ га је прогласила мртвим на лицу мјеста.

Комшије су Џубиланта Сајкс описивале као скромног човека упркос међународној каријери — често су га виђали како уређује башту или обликује дрво испред куће у облик срца.

Полиција наводи да је његов син, 31-годишњи Миках Сајкс, затечен у кући и ухапшен без отпора. Задржан је под сумњом за убиство, а случај ће бити прослеђен Канцеларији окружног тужиоца Лос Анђелеса ради разматрања оптужнице.

Из дома је изузет и доказни предмет за који се вјерује да је коришћен као оружје, а истражиоци сматрају да је напад изолован и да се ради о породичном насиљу.

Потпуковник Луис Гилмор из Полиције Санта Монике рекао је за „Дејли Мејл Џејл“ да је Миках у притвору уз кауцију од 2 милиона долара.

Истрага и даље траје и утврђује се мотив.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

Жртвина супруга позвала 911 – нападач имао историју менталних проблема

Полиција наводи да је Сајксова супруга упутила позив 911. Породица је потврдила да је Миках годинама имао озбиљне психичке проблеме.

Потпуковник Гилмор додао је: „Породица је навела да је осумњичени раније имао менталних потешкоћа. Међутим, још није утврђено да ли су оне имале директног утицаја на инцидент.“

Узнемирујућа прошлост Микаха Сајкса

Још 2017. године једна жена из Јужне Калифорније добила је забрану приласка након што је пријавила да је Миках постао агресиван и непредвидив, преноси Ролинг Стоун.

У документу је стајало: „Миках показује знаке менталне нестабилности. Његово понашање је непредвидиво. Представља стварну пријетњу… и био је насилан према члановима сопствене породице.“

Документи тврде да ју је пресрео испред цркве, изјављивао љубав и инсистирао да она ојсећа исто. Када се умешао други мушкарац, Миках га је наводно упитао: „Да ли имаш оштар предмет у задњем џепу?“

Недуго затим је ухапшен због покушаја провале у кућу оца тог мушкарца и присилно упућен на психијатријско збрињавање. Забрана приласка званично је одобрена у октобру 2017, пише Курир.

