Издато упозорење на мегапотрес: Носите кациге

Јапан је издао упозорење на мегаземљотрес након што је земљотрес јачине 7,5 степени Рихтерове скале погодио источну обалу Аоморија, најсјеверније префектуре главног јапанског острва Хонсху.
Званичници су рекли да је вјероватноћа за земљотрес магнитуде веће од 8 износи само један посто, али се надају да ће упозорење осигурати да јавност буде спремна у случају снажног земљотреса који би могао имати разарања попут катастрофе из 2011. године у којој је погинуло скоро 20.000 људи.
Истакнуто је да постоји повећан ризик од земљотреса јачине 8 степени Рихтерове скале, због тога је упућен апел становништву да буде спремно.
Јапанска метеоролошка агенција саопћила је да је снажан земљотрес у понедјељак привремено повећао потенцијалне ризике у регијама Хокаида и обале Санрику.
Земљотрес из 2011. године изазвао је цунами који је погодио сјеверне обалне градове у префектурама Иwате, Миyаги и Фукушима.
Цунами, који је у неким подручјима премашио 15 метара, оштетио је нуклеарну електрану Фукушима Даичи.
Званичници наглашавају да најновије упозорење не предвиђа било какав мегапотрес у било којем одређеном времену или локацији.
Становницима се савјетује да буду опрезни и спремни док настављају своје свакодневне активности и рад.
Званичници су савјетовали људима да носе торбу за хитне случајеве која садржи залихе свакодневних потрепштина за неколико дана, заједно с ципелама и кацигама.
