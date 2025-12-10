Попили кувано вино, па завршили у болници

Извор:
Шест особа хоспитализовано је након што су на једном приватном окупљању конзумирали течност за коју се вјерује да је кувано вино, саопштила је у уторак словеначка полиција и додала да се информације о инциденту још увијек прикупљају.
Како се наводи, то се догодило прошлог четвртка на подручју Тацена, када је шест одоба осјетило мучнину након конзумирања течности, преноси портал 24УР.
Додаје се да ће о свим налазима да буде обавијештено надлежно државно тужилаштво.
Свих шест особа је након указане помоћи пуштено на кућно лијечење.
