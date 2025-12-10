Logo
Large banner

Попили кувано вино, па завршили у болници

Извор:

Телеграф

10.12.2025

08:37

Коментари:

0
Попили кувано вино, па завршили у болници

Шест особа хоспитализовано је након што су на једном приватном окупљању конзумирали течност за коју се вјерује да је кувано вино, саопштила је у уторак словеначка полиција и додала да се информације о инциденту још увијек прикупљају.

Како се наводи, то се догодило прошлог четвртка на подручју Тацена, када је шест одоба осјетило мучнину након конзумирања течности, преноси портал 24УР.

Тигањ

Економија

Популарни тигањ се хитно повлачи са тржишта

Додаје се да ће о свим налазима да буде обавијештено надлежно државно тужилаштво.

Свих шест особа је након указане помоћи пуштено на кућно лијечење.

Подијели:

Тагови:

Словенија

trovanje

Вино

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковачевић: Опозиција срушила одлуку НСРС, у корист своје БиХ и у одбрану свог Шмита

Република Српска

Ковачевић: Опозиција срушила одлуку НСРС, у корист своје БиХ и у одбрану свог Шмита

1 ч

0
Рашкај: Блокада прелаза Градишка непотребна, угрожава транспортни саобраћај у БиХ

Република Српска

Рашкај: Блокада прелаза Градишка непотребна, угрожава транспортни саобраћај у БиХ

1 ч

0
Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија помогао божићну акцију Гарде Пантери

Друштво

Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија помогао божићну акцију Гарде Пантери

1 ч

1
Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Бања Лука

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

1 ч

2

Више из рубрике

Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Регион

Двоструки убица из Никшића има богат досије: Ево за шта је раније осуђиван

2 ч

0
Мајка укључила кухињску напу, дјеца се замало угушила током купања

Регион

Мајка укључила кухињску напу, дјеца се замало угушила током купања

15 ч

0
Шест особа се отровало куваним вином у Словенији

Регион

Шест особа се отровало куваним вином у Словенији

16 ч

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Регион

Осумњичен за двоструко убиство: Ухапшен Лазар Вулевић

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner