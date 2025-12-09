Logo
Шест особа се отровало куваним вином у Словенији

09.12.2025

16:41

Шест особа хоспитализовано је након што су на једном приватном окупљању конзумирали течност за коју се вјерује да је кувано вино, саопштила је данас словеначка полиција и додала да се информације о инциденту још увијек прикупљају.

Како се наводи, то се догодило прошлог четвртка на подручју Тацена, када је шест особа осјетило мучнину након конзумирања течности, преноси портал 24УР.

Додаје се да ће о свим налазима да буде обавијештено надлежно државно тужилаштво.

Свих шест особа је након указане помоћи пуштено на кућно лијечење.

