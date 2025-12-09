Осумњичен за двоструко убиство: Ухапшен Лазар Вулевић

Извор:
У Бару је ухапшен Лазар Вулевић, осумњичени за двоструко убиство у Никшићу, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Полиција је Вулевића лоцирала у једном изолованом објекту у Бару.
Он ће, уз кривичну пријаву, бити предати тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем због двоструког убиства
Вулевић /50/ је осумњичен да је убио лица чији су иницијали М.П. и М.В. из Никшића.
Тијела жене и мушкарца пронађена су синоћ у стану у центру Никшића, а сумња се да су убијени ножем.
Према писању медија, они су већ неколико дана били мртви у закључаном стану.
