Осумњичен за двоструко убиство: Ухапшен Лазар Вулевић

Извор:

Агенције

09.12.2025

16:26

Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића
Фото: Управа полиције Црне Горе

У Бару је ухапшен Лазар Вулевић, осумњичени за двоструко убиство у Никшићу, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Полиција је Вулевића лоцирала у једном изолованом објекту у Бару.

Он ће, уз кривичну пријаву, бити предати тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.

Лазар Вулевић-Никшић-09122025

Регион

Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем због двоструког убиства

Вулевић /50/ је осумњичен да је убио лица чији су иницијали М.П. и М.В. из Никшића.

Тијела жене и мушкарца пронађена су синоћ у стану у центру Никшића, а сумња се да су убијени ножем.

Према писању медија, они су већ неколико дана били мртви у закључаном стану.

Лазар Вулевић

Црна Гора

