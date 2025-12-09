Logo
Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Турска новинарка Дениз Аксој открила је шта јој је рекла ћерка Жељка Обрадовића, Ања.

Оставка Жељка Обрадовића у Партизану и даље је главна тема у свијету кошарке, па тако и за званичне канале Евролиге.

О томе је у Евролигином специјалу пред "вјечити дерби" причао Богдан Богдановић, а забиљежен је и коментар турске новинарке Дениз Аксој.

Дениз Аксој, која је и добра пријатељица Обрадовићеве ћерке Ање, подијелила је дио разговора са њом.

"Он и његова породица су међу највећим навијачима Партизана. Његова ћерка Ања је моја добра пријатељица. Ања ми је поводом његове оставке рекла: 'Дениз, вјеруј ми, ово је добро за здравље мог оца. Ми волимо клуб, ми смо највећи навијачи клуба, али вјеруј ми, ово је добро за његово здравље'", изјавила је Аксој.

О ЖОЦ-ово љубави према Партизану говорио је и Богдан Богдановић.

"Партизан је његова прва љубав. Чак и када смо били у Фенеру, увијек смо причали о Партизану. Он воли игру и када год прича са играчима, увијек жели да види и њихову љубав према кошарци. То га чини успјешним", изјавио је Богдановић.

