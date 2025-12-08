Дубаи славио у Лакташима

Аутор:Никола Лучић
08.12.2025
21:10
Коментари:0
Кошаркаши Игокее поражени су од Дубаија у оквиру деветог кола АБА лиге резултатом 88:74.
У сјајно испуњеној дворани у Лакташима екипа која је од ове сезоне члан Евролиге наставила је низ непобједивости у регионалном такмичењу и оправдала улогу фаворита.
Мфионду Кабенгеле био је најефикаснији са 20 поена, 12 је убацио Мекинли Рајт, а двоцифрени су били још Кенан Камењаш са 11 и Коста Кондић са 10 поена.
“Честитке мојим играчима на побједи, свака част за приступ. Игокеа је веома озбиљан противник и тако смо схватили ову утакмицу. Играли смо сјајну тимску кошарку и одличну одбрану, Игокеи све најбоље у наставку сезоне”, изјавио је тренер КК Дубаи Јурица Големац.
Кошарка
ККИ Врбас завршио полусезону побједом и најавио велике амбиције
Најефикаснији у редовима Игокее био је Брин Тајри са 15 поена. Бориша Симанић је додао 13.
“Честитке Дубаију на побједи, од почетка до краја су контролисали сва дешавања на паркету и нису нам дали да се приближимо на мању разлику. Без обзира на то задовољан сам игром својих момака, мислим да смо у ове посљедње двије утакмице показали да се полако враћамо и надам се још већем напретку у наставку сезоне. Хвала и публици која је дошла у великом броју, надам се да ће тако да буде и у наредним утакмицама”, рекао је тренер КК Игокеа Ненад Стефановић.
БиХ
25 мин0
Кошарка
27 мин0
Друштво
32 мин0
Савјети
26 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму