ККИ Врбас завршио полусезону побједом и најавио велике амбиције

Извор:

АТВ

08.12.2025

21:07

Фото: АТВ

Њихова највећа снага не мјери се резултатом, већ радом и упорношћу упркос свакодневним изазовима са којима се носе. У клубу кажу да су им спорт и заједништво донијели нову животну енергију, самопоуздање и пријатељства која трају.

У Врбасу истичу да су презадовољни условима које имају. Кошарка у колицима је изразито скуп спорт, очекују да институције у наредном периоду покажу више разумијевања и помогну да се клуб и даље развија и расте.

Један од новитета је и сарадња са братским клубом из Русије, "Крила Барсе". Захваљујући тој подршци, Врбас сада има на располагању и пет њихових играча, што екипи доноси додатну ширину, искуство и квалитет на паркету.

Из Врбаса поручују да су им жеље јасне, да се шампионски пехар НЛБ лиге врати у Бањалуку.

Наредни изазов очекује их 20. децембра. када ће у оквиру НЛБ Лиге одиграти два меча Згребу.

Опширније у видео прилогу......

