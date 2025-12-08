ККИ Врбас завршио полусезону побједом и најавио велике амбиције

Извор:
АТВ
08.12.2025
21:07
Коментари:0
Њихова највећа снага не мјери се резултатом, већ радом и упорношћу упркос свакодневним изазовима са којима се носе. У клубу кажу да су им спорт и заједништво донијели нову животну енергију, самопоуздање и пријатељства која трају.
У Врбасу истичу да су презадовољни условима које имају. Кошарка у колицима је изразито скуп спорт, очекују да институције у наредном периоду покажу више разумијевања и помогну да се клуб и даље развија и расте.
Један од новитета је и сарадња са братским клубом из Русије, "Крила Барсе". Захваљујући тој подршци, Врбас сада има на располагању и пет њихових играча, што екипи доноси додатну ширину, искуство и квалитет на паркету.
Из Врбаса поручују да су им жеље јасне, да се шампионски пехар НЛБ лиге врати у Бањалуку.
Наредни изазов очекује их 20. децембра. када ће у оквиру НЛБ Лиге одиграти два меча Згребу.
Опширније у видео прилогу......
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму