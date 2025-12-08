Новац никад не држите на овим мјестима у кући, вјерује се да привлаче сиромаштво

08.12.2025
Да ли вам се чини да, без обзира на то колико радите и трудите се, новац просто цури из ваших руку? Често није ствар само у заради или трошковима, већ у невидљивим препрекама које сами постављамо у свом окружењу.
Новац је енергија која захтјева поштовање и слободан проток, а мјеста на којима га чувамо могу ту енергију или појачати или потпуно блокирати.
Према старим народним вјеровањима, одговор на питање гдје не држати новац може бити кључ за откључавање финансијског благостања. Најгора мјеста су она која асоцирају на прљавштину, пролазност или стагнацију, попут препуних новчаника са старим рачунима, кухињских столова или близине канте за смеће, јер то симболизује непоштовање обиља.
Многи од нас несвјесно праве грешке које, према фенг шуију и нашим старим обичајима, тјерају срећу из дома. Вјерује се да новац има своју вибрацију и да „бјежи“ са мјеста која му не пријају.
Прво и основно правило је везано за ваш новчаник. Никада не држите згужване новчанице помјешане са искоришћеним рачунима. Рачуни представљају новац који је већ отишао, енергију трошка и дуга. Ако их држите заједно са новцем који имате, стварате енергетску конфузију и блокирате прилив нових средстава.
Ако се питате гдје не држати новац како бисте сачували кућни буџет, обратите пажњу на сљедеће тачке:
Близина улазних врата: Многи имају навику да ситниш или новчаник оставе у ходнику, близу врата. Вјеровање каже да новац овдје „осјећа промају“ и тежи да што прије напусти кућу.
Кухињски сто и тегле: Иако дјелује практично, држање новца у кухињи, посебно поред хране или у теглама за шећер, симболизује да ће се новац „појести“ или истопити брже него што је дошао.
Испод душека („Сламарица“): Ово је можда најстарија навика, али енергетски веома лоша. Новац испод душека спава. Он је у стању стагнације, не кружи и не умножава се.
Замислите да сте ви гост у нечијој кући. Да ли бисте се задржали тамо гдје је неред, гдје вас гурају у ћошкове или држе поред смећа? Вјероватно не. Исто важи и за финансије. Када научите гдје не држати новац, схватићете да је уредност први корак ка богатству.
Новац тражи ред. Исправљене новчанице, сложене по вриједности, у чистом и цијелом новчанику, шаљу поруку универзуму да сте спремни да примите још. Поцепани џепови или разбацани метални новац по фиокама су јасни сигнали немара.
Не морате чекати први у мјесецу или пун мјесец да бисте промјенили своју финансијску судбину. Довољно је да сада урадите једну малу ствар. Узмите свој новчаник, избаците све непотребне папириће, визит карте које не користите и старе рачуне.
Очистите га влажном марамицом и сложите новчанице тако да гледају у истом смјеру. Док то радите, осјетите захвалност за оно што тренутно имате. Овај мали чин пажње може покренути велику лавину обиља. Не дозволите да лоше навике блокирају ваш успјех – направите мјеста за срећу већ данас, преноси Крстарица.
