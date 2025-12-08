Ако имате више од 40 година, избјегавајте ове 4 намирнице

Извор:
С годинама мршављење и одржавање тјелесне тежине постаје све теже због природног успоравања метаболизма и промјена које долазе са старењем.
Иако је успоравање метаболизма нормално, могуће је ублажити ефекат промјенама исхране. Стручњаци за здравље и исхрану навели су неколико намирница које би особе старије од 40 година требало да избјегавају, јер додатно успоравају метаболизам.
Ево на шта упозоравају.
1. Бијела рижа
Бијела рижа садржи мање влакана, што отежава регулацију шећера у крви и може да подстакне преједање.
"Конзумацију бијеле риже треба свести на минимум. Недостаје јој влакана и нутријената, што резултира вишим гликемијским индексом, односно брзим порастом шећера у крви. С временом то доприноси инсулинској резистенцији и упали. Умјесто тога, пацијентима савјетујем да бирају цјеловите житарице, које пружају влакна и тиме стабилнији одговор на шећер у крви", објаснио је љекар др Кубанич Такирбашев за SheFinds.
2. Маргарин
Неки маргарини садрже транс масти и друге нездраве масноће које подстичу упалу, а хронична упала повезује се с метаболичким проблемима.
Нутриционисткиња Џоана Енгмен каже: "У маргарину и другој прженој храни налазе се транс масти, за које је познато да повисују лош холестерол (ЛДЛ) и снижавају добар холестерол (ХДЛ).
Ова неравнотежа може довести до атеросклерозе, стања које значајно повећава ризик од срчаних болести. Пажљиво читање декларација и избјегавање производа с 'дјелимично хидрогенизованим уљима' може помоћи у смањењу уноса транс масти".
3. Прерађено месо
Прерађени производи попут кобасица, сланине и салама често садрже адитиве, конзервансе, нитрите и велике количине натријума, што може негативно утицати на метаболизам и подстакне добијање на тежини.
Нутриционисткиња Емили Џонсон истиче: "Кобасице, сланина и виршле имају високу концентрацију засићених масти и натријума. Често садрже и конзервансе попут нитрата, који нарушавају метаболичко здравље и доводе до дебљања".
4. Биљна уља
Одређена биљна уља могу садржавати скривене транс масти или дјелимично хидрогенизована уља.
Дијететичарка Џил Монген упозорава: "Транс масти и хидрогенизована уља позната су по томе да узрокују срчане проблеме попут високог холестерола и, дугорочно, зачепљених артерија".
Слаже се и регистровани нутрициониста Џеј Ковин који закључује: "Универзитет Калифорнија каже да није здраво користити биљно уље, јер оно садржи 80 посто масти и 20 посто протеина, што значи да је углавном састављено од засићених масних киселина. Садржи и само трагове нутријената, па кување с овим уљем не доноси велику корист".
