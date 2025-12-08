Logo
Large banner

У затвору пронађено 13 тијела

Извор:

Б92

08.12.2025

16:16

Коментари:

0
У затвору пронађено 13 тијела
Фото: Pixabay

Еквадорска полиција пронашла је 13 беживотних тијела у затвору у југозападном дијелу земље, саопштила је данас еквадорска затворска агенција СНАИ.

Аутопсије и рутинске процедуре су у току како би се утврдили званични узроци смрти у затвору у лучком граду Мачала, додаје Агенција, преноси Ројтерс.

Полиција је покренула преглед затвора након што је дошло до експлозије ван његовог периметра.

Затвор је у посљедњих неколико мјесеци био мјесто других насилних инцидената.

У новембру је СНАИ пријавила најмање 31 смрт након једног дана немира, при чему је већина смрти настала усљед гушења.

Администрација предсједника Еквадора Данијела Нобое, која се залаже за оштар приступ у борби против криминала, приписује континуирано насиље у еквадорским затворима супарничким бандама које се боре за доминацију и контролу територија.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Затвор

Ekvador

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

Свијет

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

2 седм

1
У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

Свијет

У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

2 седм

0
Нападнут предсједник Еквадора, на аутомобилу трагови од метака

Свијет

Нападнут предсједник Еквадора, на аутомобилу трагови од метака

2 мј

0
У међународној потјерници "пао" Србин: Са дјевојком пребацивао дрогу у Европу

Свијет

У међународној потјерници "пао" Србин: Са дјевојком пребацивао дрогу у Европу

3 мј

0

Више из рубрике

Невријеме бура море

Свијет

Пронађена два преживјела мигранта након трагедије код Крита

21 мин

0
Младић (19) наоружан ушао у тржни центар па сам позвао полицију

Свијет

Младић (19) наоружан ушао у тржни центар па сам позвао полицију

49 мин

0
Снажан земљотрес погодио Јапан, издато упозорење!

Свијет

Снажан земљотрес погодио Јапан, издато упозорење!

51 мин

0
Рађа се држава која је нестала 1990. године: Сепаратисти најавили нову карту Блиског истока

Свијет

Рађа се држава која је нестала 1990. године: Сепаратисти најавили нову карту Блиског истока

54 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

22

Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

16

22

Пажљиво са њима, било каква критика ће их јако погодити

16

16

У затвору пронађено 13 тијела

16

15

Како је ајвар добио име? Занимљивости о краљици зимнице од Персије до Балкана

16

12

Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner