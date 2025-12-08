У затвору пронађено 13 тијела

Извор:
Б92
08.12.2025
16:16
Коментари:0
Еквадорска полиција пронашла је 13 беживотних тијела у затвору у југозападном дијелу земље, саопштила је данас еквадорска затворска агенција СНАИ.
Аутопсије и рутинске процедуре су у току како би се утврдили званични узроци смрти у затвору у лучком граду Мачала, додаје Агенција, преноси Ројтерс.
Полиција је покренула преглед затвора након што је дошло до експлозије ван његовог периметра.
Затвор је у посљедњих неколико мјесеци био мјесто других насилних инцидената.
У новембру је СНАИ пријавила најмање 31 смрт након једног дана немира, при чему је већина смрти настала усљед гушења.
Администрација предсједника Еквадора Данијела Нобое, која се залаже за оштар приступ у борби против криминала, приписује континуирано насиље у еквадорским затворима супарничким бандама које се боре за доминацију и контролу територија.
(б92)
