Кинеском функционеру смртна казна преиначена у доживотну

Извор:

Танјуг

08.12.2025

16:54

Кинеском функционеру смртна казна преиначена у доживотну
Фото: Unsplash

Бивши званичник кинеске Комунистичке партије и некадашњи замјеник градоначелника Пекинга, Гоу Џонгвен, који је оптужен за корупцију и злоупотребу положаја, осуђен је на смрт, али ће му казна бити преиначена у доживотни затвор пошто је признао кривицу.

Пресуду је изрекао суд у Јанченгу, у источној кинеско провинцији Ђијангсу, пренео је Глобал тајмс. Како се наводи, Гоу су доживотно одузета политичка права, као и сва лична имовина.

На суђењу је установљено да је он од 2009. до 2024. искористио свој положај на мјесту замјеника градоначелника Пекинга и члана Сталног општинског комитета Комунистичке партије Кине за тај град, као и неке друге функције, да би помогао у додељивању пословних операција и пројектних дозвола појединцима и фирмама.

Саво Минић-05122025

Република Српска

Минић: Ради се на превазилажењу дугогодишњег проблема у РиТЕ Угљевик

Како се наводи, он је остварио незакониту добит од више од 236 милиона јуана (33,4 милиона долара).

Имајући, међутим, у виду да је Гоу признао своја дјела и својевољно открио неке од чињеница о корупцији које нису биле познате истражним властима, као и да је изразио кајање и вратио незакониту добит, одлучено је да смртна казна не буде одмах извршена, већ да након двогодишњег периода буде преиначена у доживотни затвор без могућности пуштања на условну слободу, наводи Глобал Тајмс.

