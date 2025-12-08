Logo
Large banner

Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада

Извор:

СРНА

08.12.2025

16:43

Коментари:

0
Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада
Фото: Pexels

Радници музеја Лувр најавили су да ће ступити у штрајк због лоших услова рада, слабог система безбједности и повећања цијена улазница за посјетиоце из других земаља.

У писму министру културе Рашиди Дати, којим се најављује штрајк за сљедећи понедјељак, синдикати тврде да је "посјета Лувру постала проблемаитчна" за милионе људи који долазе да се диве његовим огромним колекцијама умјетничких дјела и артефаката.

"Музеј је у кризи са недовољним ресурсима и све лошијим условима рада", наводи се у писму о штрајкуу које је АП имао увид.

Лувр

Свијет

Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Истичу да је крађа краљевских драгуља од 19. октобра указала на недостатке у приоритетима који су одавно били пријављени.

Пљачкаши су побјегли са плијеном вриједним 88 милиона евра, а директор музеја је потом признао "страшан пропуст" у обезбјеђењу.

Лоповима је било потребно мање од осам минута да се пробију у музеј и оду.

Користили су теретни лифт да би дошли до једног од прозора зграде, брусилице да би пресјекли витрине за накит и мотоцикле да би побјегли.

Плијен није пронађен. Међу украденм предметима су огрлица од дијаманата и смарагда коју је Наполеон поклонио царици Марији-Лујзи, накит везан за двије краљице из 19. вијека и бисерна тијара царице Евгеније.

Подијели:

Тагови:

Париз

Luvr

zaposleni

Штрајк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

Свијет

Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

6 д

0
Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

Свијет

Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

1 седм

0
Осумњичени за пљачку Лувра вечерас пред судом

Свијет

Осумњичени за пљачку Лувра вечерас пред судом

1 седм

0
Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

Свијет

Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

1 седм

0

Више из рубрике

Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

Култура

Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

1 ч

0
Умро Драгољуб Јеремић

Култура

Умро Драгољуб Јеремић

2 ч

0
Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

Култура

Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

2 д

0
Преминуо српски стрип умјетник и карикатуриста

Култура

Преминуо српски стрип умјетник и карикатуриста

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

06

Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

18

03

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

17

57

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

17

56

Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

17

48

Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner