Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада

СРНА
08.12.2025
16:43
Радници музеја Лувр најавили су да ће ступити у штрајк због лоших услова рада, слабог система безбједности и повећања цијена улазница за посјетиоце из других земаља.
У писму министру културе Рашиди Дати, којим се најављује штрајк за сљедећи понедјељак, синдикати тврде да је "посјета Лувру постала проблемаитчна" за милионе људи који долазе да се диве његовим огромним колекцијама умјетничких дјела и артефаката.
"Музеј је у кризи са недовољним ресурсима и све лошијим условима рада", наводи се у писму о штрајкуу које је АП имао увид.
Истичу да је крађа краљевских драгуља од 19. октобра указала на недостатке у приоритетима који су одавно били пријављени.
Пљачкаши су побјегли са плијеном вриједним 88 милиона евра, а директор музеја је потом признао "страшан пропуст" у обезбјеђењу.
Лоповима је било потребно мање од осам минута да се пробију у музеј и оду.
Користили су теретни лифт да би дошли до једног од прозора зграде, брусилице да би пресјекли витрине за накит и мотоцикле да би побјегли.
Плијен није пронађен. Међу украденм предметима су огрлица од дијаманата и смарагда коју је Наполеон поклонио царици Марији-Лујзи, накит везан за двије краљице из 19. вијека и бисерна тијара царице Евгеније.
