Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

02.12.2025
Директорка Лувра, Лоранс де Карс изјавила је да је тек четири дана након крађе краљевског накита из тог музеја у октобру сазнала да је у безбједносној процјени 2018. године, безбједност галерије Аполо, која је била мета пљачке, била озбиљно доведена у питање.
Де Карс, директорка Лувра, је рекла да је сазнала за овај документ тек "четири дана након крађе, након њеног захтјева за преиспитивање свих интервенција извршених у протеклих 25 година у Галерији Аполо", преноси БФМ телевизија.
"Када сам стигла крајем 2021. године, није ми скренута пажња на ово питање као на забрињавајуће. Витрине су замијењене током реновирања 2018-2019. Када сам стигла, речено ми је да ако постоји једна ствар око које можемо бити потпуно сигурни, то су крунски драгуљи", казала је Де Карс.
У безбједносној ревизији из 2018. године балкон и прозор са погледом на улицу у галерији Аполо описани су као "једна од највећих рањивих тачака зграде".
Од пљачке музеја 19. октобра власти су ухапсиле четири осумњичена пљачкаша, али украдени накит још није пронађен.
