Руси објављују снимке Покровска, вијори се застава: Пало стратешки круцијално мјесто

02.12.2025

09:51

Коментари:

0
Фото: Printscreen / РИА Новости

Русија је јуче саопштила да је заузела Покровск у Доњецкој области и Вовчанск у Харковској области, што би, ако се потврди, представљало значајан успјех. Украјина је одбацила те наводе као "бомбастичне изјаве" којима Москва жели да утиче на преговоре о окончању рата.

Руско саопштење стигло је недуго након разговора високих америчких и украјинских званичника на Флориди о томе како окончати рат, као и дан уочи састанка посебног изасланика Доналда Трампа, Стива Виткофа, са руским предсједником Владимиром Путином у Москви.

Андреј Коваленко, шеф Украјинског центра за сузбијање дезинформација, упозорио је јуче да ће Русија "у наредним недјељама покушати да створи притисак на фронту и то пропрати бомбастичним изјавама". Сматра да се то ради "искључиво за западну публику и ради подизања дипломатских улога" усред нових преговора о томе како завршити рат у Украјини.

Коваленко је навео да је дио Вовчанска под контролом Украјинаца, али није ништа рекао о Покровску. Раније јуче, украјинске оружане снаге саопштиле су да упркос "тешкој ситуацији у Покровску и околини, украјински војници и даље задржавају непријатељску офанзиву".

Град-тврђава Покровск дуго је био мјесто жестоких борби. Украјинске снаге годину дана одбијале су велики руски напад. Посљедњих недјеља руске снаге постигле су напредак, остављајући Украјину под контролом све мањег дијела града.

Вовчанск је такође претрпео интензивна разарања током сукоба. Град је био под руском контролом, али су га кијевске снаге преузеле у јесен 2022. године, а касније су се у њему поново водиле тешке борбе након што је Русија започела продор у мају 2024.

Снимци из центра Покровска

Путин је у недјељу посјетио командни центар на ратишту. Генерал Валериј Герасимов, начелник руског Генералштаба, рекао му је том приликом да су руске снаге заузеле Покровск и Вовчанск.

У међувремену, Кремљ је објавио снимак који је Си-Ен-Ен геолоцирао, а на којем се види како руски војници развијају руску заставу у центру Покровска. Ради се о подручју које је већ неко вријеме под руском контролом.

Покровск се дуго сматрао важним градом за Украјину због друмских и жељезничких веза, али су чести напади дроновима и артиљеријом на кључни пут и жељезничку пругу приморали Кијев да пронађе алтернативне руте снабдијевања.

Током посјете ратишту, руски предсједник захвалио је командантима и припадницима војске на њиховим "успјешним акцијама".

"Желио бих да вам захвалим на резултатима операција у Покровску - вама, цјелокупној команди и припадницима групе, и наравно борцима, нашим момцима који извршавају ове борбене задатке", изјавио је Путин.

Додао је да ће "успјех у Покровску обезбиједити стабилно напредовање" ка свим циљевима рата.

АФП пише да руске тврдње о заузимању Покровска и Вовчанска долазе након онога што се чини као највеће руско напредовање на ратишту у последњих годину дана.

До краја новембра руска војска је контролисала, у потпуности или делимично, 19,3% украјинске територије, према анализи података Института за проучавање рата, преноси Телеграф.

Тагови:

Покровск

Русија

Владимир Путин

Украјина

Коментари (0)
