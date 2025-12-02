Мариана Мијаиловић на листи "50 најтраженијих": Вршила "ритуале чишћења", узела милионе

Извор:
Мариана Мијаиловић (44) осумњичена за тешке преваре широм старог континента "упала" је у Европолову ТОП 50 листу "најтраженијих" бјегунаца Европе.
Наиме, за држављанком Аустрије Марианом Мијаиловић(44), расписана је међународна потјерница због сумње да је починила тешку и комерцијалну превару.
Осумњичена, кориштењем више лажних идентитета, међу којима су Амела, Фатима Куловић и Силвана, увјеравала је своје жртве, углавном жене, да су под опасним клетвама и да им пријете болест, несрећа или чак смрт. Као „заштиту“, нудила је наводне "ритуале чишћења", за које је тражила готовину, злато и друге драгоцјене предмете.
"Према доступним информацијама, Мариана је своје жртве уводила у наводне “ритуале чишћења”, којима је, како је тврдила, могла уклонити болести, спријечити несреће и заштитити их од смрти. У замјену за ове, наводно магијске услуге, захтијевала је готовину, златнину и друге драгоцјености, чиме је, према процјенама истражитеља, стекла милионску корист", наводи Европол.
Кривична дјела која јој се стављају на терет почињена су на подручју Аустрије, Швајцарске и Њемачке.
Аустријско Федерално криминалистичко одјељење (БКА) наводи да се за Мијаиловићевом интензивно трага од 16. јануара 2025., када је потјерница званично активирана.
Мариана Мијаиловић, рођена 21. децембра 1980. године у Аустрији, висока је око 164 центиметра, смеђих очију, а говори њемачки и српско-хрватски језик, а имена родитеља су Милан и Драгана.
Аустријске власти позивају све који имају информације о кретању осумњичене да се јаве најближој полицијској станици, а објавили су и награду од 5.000 евра за информације које би довеле до њеног хапшења.
