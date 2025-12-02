Logo
Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву

Извор:

СРНА

02.12.2025

08:17

Администрација предсједника САД Доналда Трампа успротивила се иницијативи ЕУ да се замрзнута руска средства искористе за давање кредита Украјини, објављено је на европској верзији портала "Политико".

ТАСС пише да се портал позвао на изјаве двоје неименованих високорангираних европских дипломата.

Премијер Белгије Барт де Вевер говорио је раније против пљенидбе и употребе руских средстава замрзнутих у чланицама ЕУ, због ризика од правних посљедица.

Тагови:

Kijev

Русија

Украјина

Вашингтон

