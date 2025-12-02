Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву

Извор:
Администрација предсједника САД Доналда Трампа успротивила се иницијативи ЕУ да се замрзнута руска средства искористе за давање кредита Украјини, објављено је на европској верзији портала "Политико".
ТАСС пише да се портал позвао на изјаве двоје неименованих високорангираних европских дипломата.
Премијер Белгије Барт де Вевер говорио је раније против пљенидбе и употребе руских средстава замрзнутих у чланицама ЕУ, због ризика од правних посљедица.
