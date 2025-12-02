Готово је: Русија заузела два битна града!

Извор:
Руска војска тврди да је заузела два украјинска града, Покровск (руски назив Красноармејск) у Доњецкој области и Волчанск у Харковској области на истоку Украјине.
Кремљ је саопштио да је руски предсједник Владимир Путин посјетио у понедјељак командни пункт руске војске, гдје је примио извјештаје о ослобођењу Красноармејска и Волчанска.
Начелник Генералштаба руских оружаних снага, Валериј Герасимов, објавио је заузимање Красноармејска и Волчанска, а такође је Путину детаљно изнио резултате офанзивних операција у другим областима, наводи се у саопштењу, преноси РИА Новости.
У понедјељак увече, руско Министарство одбране објавило је видео снимак из Красноармејска на којем се виде војници како подижу руску заставу на главном градском тргу, обиљежавајући његово освајање.
За сада нема потврде Украјине да је било које од ових мјеста пало у руске руке.
Руска војска је ушла у Хуљајполе у Запорошкој области, а у граду су у току уличне борбе, саопштио је вечерас командант групе руских снага Исток Андреј Иванајев.
- Јединице 5. армије су ушле у село Хуљајполе, учврстиле се на његовој периферији и тренутно се воде уличне борбе како би јединице украјинских оружаних снага биле уништене. Офанзива у овом правцу се наставља - рекао је Иванајев, преноси Интерфакс Русија.
Према његовим ријечима, кључни циљ ће бити пораз украјинских оружаних снага на лијевој обали реке Гајчур како би се наставила офанзива ка западу дуж границе Дњепропетровске и Запорошке области, као и заузимање Гуљајпољског одбрамбеног региона, са центром у граду Гуљај Поље.
Према његовим ријечима, од 1. новембра, група Восток је заузела више од 360 квадратних километара територије у Дњепропетровској и Запорошкој области.
- Седам насеља је ослобођено у Дњепропетровској области и 12 у Запорошкој области - рапортирао је Иванајев предсједнику Русије Владимиру Путину.
Путин је рекао да руска војска има иницијативу у зонама одговорности војних група Центар и Исток, као и дуж читаве линије борбеног контакта.
