Logo
Large banner

Готово је: Русија заузела два битна града!

Извор:

Агенције

02.12.2025

07:17

Коментари:

0
Готово је: Русија заузела два битна града!
Фото: Танјуг/АП

Руска војска тврди да је заузела два украјинска града, Покровск (руски назив Красноармејск) у Доњецкој области и Волчанск у Харковској области на истоку Украјине.

Кремљ је саопштио да је руски предсједник Владимир Путин посјетио у понедјељак командни пункт руске војске, гдје је примио извјештаје о ослобођењу Красноармејска и Волчанска.

Начелник Генералштаба руских оружаних снага, Валериј Герасимов, објавио је заузимање Красноармејска и Волчанска, а такође је Путину детаљно изнио резултате офанзивних операција у другим областима, наводи се у саопштењу, преноси РИА Новости.

У понедјељак увече, руско Министарство одбране објавило је видео снимак из Красноармејска на којем се виде војници како подижу руску заставу на главном градском тргу, обиљежавајући његово освајање.

За сада нема потврде Украјине да је било које од ових мјеста пало у руске руке.

Руска војска ушла у Хуљајполе, у току уличне борбе

Руска војска је ушла у Хуљајполе у ​​Запорошкој области, а у граду су у току уличне борбе, саопштио је вечерас командант групе руских снага Исток Андреј Иванајев.

- Јединице 5. армије су ушле у село Хуљајполе, учврстиле се на његовој периферији и тренутно се воде уличне борбе како би јединице украјинских оружаних снага биле уништене. Офанзива у овом правцу се наставља - рекао је Иванајев, преноси Интерфакс Русија.

Према његовим ријечима, кључни циљ ће бити пораз украјинских оружаних снага на лијевој обали реке Гајчур како би се наставила офанзива ка западу дуж границе Дњепропетровске и Запорошке области, као и заузимање Гуљајпољског одбрамбеног региона, са центром у граду Гуљај Поље.

Према његовим ријечима, од 1. новембра, група Восток је заузела више од 360 квадратних километара територије у Дњепропетровској и Запорошкој области.

- Седам насеља је ослобођено у Дњепропетровској области и 12 у Запорошкој области - рапортирао је Иванајев предсједнику Русије Владимиру Путину.

Путин је рекао да руска војска има иницијативу у зонама одговорности војних група Центар и Исток, као и дуж читаве линије борбеног контакта.

Подијели:

Тагови:

Русија

Владимир Путин

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак Путина и Виткофа

Свијет

Састанак Путина и Виткофа

8 ч

0
Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Свијет

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

16 ч

1
Подршка чланству Kијева у EУ и НАТО испод 50 одсто

Свијет

Подршка чланству Kијева у EУ и НАТО испод 50 одсто

20 ч

0
Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

Свијет

Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

1 д

0

Више из рубрике

Састанак Путина и Виткофа

Свијет

Састанак Путина и Виткофа

8 ч

0
Национална гарда

Свијет

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

16 ч

0
Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Свијет

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

16 ч

1
Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

Свијет

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner