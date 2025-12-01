Подршка чланству Kијева у EУ и НАТО испод 50 одсто

Извор:
СРНА
01.12.2025
18:48
Мање од 50 одсто анкетираних у Пољској, Француској, Њемачкој и Италији подржало би приступање Украјине Европској унији и НАТО-у у случају потписивања мировног споразума између Кијева и Москве, показује анкета агенције "Југов".
Према анкети, само 42 одсто Пољака жели Украјину у ЕУ, а 45 одсто у НАТО-у. Слични проценти израчунати су у Француској, Њемачкој и Италији.
Насупрот томе, подршка је знатно већа у Великој Британији и Шпанији.
У Британији, која је напустила ЕУ 2020. године, 69 одсто анкетираних подржава улазак Украјине у европски блок, а 66 одсто у НАТО.
У Шпанији, 70 одсто подржава приступање Украјине ЕУ, а 62 одсто у НАТО.
Анкета је проведена од 7. до 27. новембра.
