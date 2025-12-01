Logo

Подршка чланству Kијева у EУ и НАТО испод 50 одсто

Извор:

СРНА

01.12.2025

18:48

Мање од 50 одсто анкетираних у Пољској, Француској, Њемачкој и Италији подржало би приступање Украјине Европској унији и НАТО-у у случају потписивања мировног споразума између Кијева и Москве, показује анкета агенције "Југов".

Према анкети, само 42 одсто Пољака жели Украјину у ЕУ, а 45 одсто у НАТО-у. Слични проценти израчунати су у Француској, Њемачкој и Италији.

Насупрот томе, подршка је знатно већа у Великој Британији и Шпанији.

У Британији, која је напустила ЕУ 2020. године, 69 одсто анкетираних подржава улазак Украјине у европски блок, а 66 одсто у НАТО.

У Шпанији, 70 одсто подржава приступање Украјине ЕУ, а 62 одсто у НАТО.

Анкета је проведена од 7. до 27. новембра.

Evropska unija

Украјина

