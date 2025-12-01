Logo

Стручњаци савјетују: Ево када је право вријеме да дијете престане користити цуцлу

Извор:

Агенције

01.12.2025

18:34

Коментари:

0
Стручњаци савјетују: Ево када је право вријеме да дијете престане користити цуцлу
Фото: Pixabay/Franco_A_Guaraldo

Цуцла је за многе бебе и родитеље драгоцјен савезник: смирује, помаже заспати и пружа осјећај сигурности. Ипак, једном када прерасте своју сврху, може постати препрека правилном развоју. Зато се све чешће поставља питање – када је најбоље вријеме да дијете престане користити цуцлу?

Стручњаци се слажу да је најповољније раздобље за одвикавање између шестог и 12. мјесеца живота. У тој фази емоционална повезаност с цуцлом још није јака, па се дјеца лакше прилагођавају промјенама.

Илу-бебе-280925

Градови и општине

Зворник богатији за 46 малих становника

Ако се у том периоду одвикавање из објективних разлога не догоди, препорука је да се кориштење цуцле свакако ограничи до навршене друге године, како би се избјегле могуће посљедице за зубе и развој чељусти. Након треће године потенцијални негативни утицаји на загриз и развој говора постају знатно израженији.

Зашто раније одвикавање може бити корисно?

Иако цуцла краткорочно пружа утјеху, дуготрајна употреба повезује се с неколико ризика:

Проблеми са загризом: дуже кориштење може утјецати на развој чељусти и положај зуба

Утицај на говор: стална присутност цуцле у устима ремети правилан рад језика и обликовање гласова

Повећан ризик од упала уха: нека истраживања показују да честа употреба цуцле може повећати склоност инфекцијама.

Полиција Србија

Хроника

Аутомобил смрскан у тешком удесу, стварају се застоји

Како олакшати процес одвикавања?

Одвикавање не мора бити стресно ако се проводи постепено и досљедно. Стручњаци савјетују поступно смањивање кориштења, замјену утјешним рутинама уз досљедност.

Престанак кориштења цуцле важан је корак у здравом развоју дјетета. Уз мало стрпљења и неколико добро осмишљених корака, транзиција може бити њежна и успјешна и за дијете и за родитеља.

Подијели:

Тагови:

cucla

Дјеца

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

Наука и технологија

Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

4 ч

0
Policija Brčko distrikt

Хроника

Мјесец дана притвора осумњиченима за пљачку у Брчком

5 ч

0
Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

Свијет

Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

5 ч

0
Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

Ауто-мото

Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

5 ч

0

Више из рубрике

Три навике које практикују родитељи изузетно успјешне дјеце

Породица

Три навике које практикују родитељи изузетно успјешне дјеце

13 ч

0
Нова година се ближи: Психолог савјетује шта родитељи да раде ако дијете тражи прескуп поклон

Породица

Нова година се ближи: Психолог савјетује шта родитељи да раде ако дијете тражи прескуп поклон

1 д

0
Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

Породица

Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

4 д

0
Траума из дјетињства значајно обликује мозак и утиче на ментално здравље

Породица

Траума из дјетињства значајно обликује мозак и утиче на ментално здравље

2 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner