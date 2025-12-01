Стручњаци савјетују: Ево када је право вријеме да дијете престане користити цуцлу

Извор:
Агенције
01.12.2025
18:34
Коментари:0
Цуцла је за многе бебе и родитеље драгоцјен савезник: смирује, помаже заспати и пружа осјећај сигурности. Ипак, једном када прерасте своју сврху, може постати препрека правилном развоју. Зато се све чешће поставља питање – када је најбоље вријеме да дијете престане користити цуцлу?
Стручњаци се слажу да је најповољније раздобље за одвикавање између шестог и 12. мјесеца живота. У тој фази емоционална повезаност с цуцлом још није јака, па се дјеца лакше прилагођавају промјенама.
Градови и општине
Зворник богатији за 46 малих становника
Ако се у том периоду одвикавање из објективних разлога не догоди, препорука је да се кориштење цуцле свакако ограничи до навршене друге године, како би се избјегле могуће посљедице за зубе и развој чељусти. Након треће године потенцијални негативни утицаји на загриз и развој говора постају знатно израженији.
Иако цуцла краткорочно пружа утјеху, дуготрајна употреба повезује се с неколико ризика:
Проблеми са загризом: дуже кориштење може утјецати на развој чељусти и положај зуба
Утицај на говор: стална присутност цуцле у устима ремети правилан рад језика и обликовање гласова
Повећан ризик од упала уха: нека истраживања показују да честа употреба цуцле може повећати склоност инфекцијама.
Хроника
Аутомобил смрскан у тешком удесу, стварају се застоји
Одвикавање не мора бити стресно ако се проводи постепено и досљедно. Стручњаци савјетују поступно смањивање кориштења, замјену утјешним рутинама уз досљедност.
Престанак кориштења цуцле важан је корак у здравом развоју дјетета. Уз мало стрпљења и неколико добро осмишљених корака, транзиција може бити њежна и успјешна и за дијете и за родитеља.
Породица
13 ч0
Породица
1 д0
Породица
4 д0
Породица
2 седм0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму