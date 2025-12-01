Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

01.12.2025
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да су неприхватљиви напади на комерцијалне бродове у Црном мору.
Он је упутио упозорење свим умијешаним странама након што је пловило без посаде наводно ударило у танкер код сјеверне обале Турске.
"Рат између Русије и Украјине очигледно је почео да угрожава безбједност пловидбе у Црном мору. Гађање бродова у нашој ексклузивној економској зони у петак је сигнал забрињавајуће ескалације", рекао је Ердоган новинарима.
Он је подвукао да се такви напади не могу оправдати ни на који начин.
"Упућујемо неопходна упозорења свим релевантним странама у вези са таквим инцидентима", додао је турски предсједник.
Турски званичници саопштили су да је танкер "Вират", који је дио руске такозване флоте у сјенци, погођен у петак пловилом без посаде на око 50 километара од турске обале. Још није познато ко стоји иза напада.
