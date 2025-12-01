Logo

Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

01.12.2025

18:09

Ердоган упозорио: То је неприхватљиво
Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да су неприхватљиви напади на комерцијалне бродове у Црном мору.

Он је упутио упозорење свим умијешаним странама након што је пловило без посаде наводно ударило у танкер код сјеверне обале Турске.

"Рат између Русије и Украјине очигледно је почео да угрожава безбједност пловидбе у Црном мору. Гађање бродова у нашој ексклузивној економској зони у петак је сигнал забрињавајуће ескалације", рекао је Ердоган новинарима.

Он је подвукао да се такви напади не могу оправдати ни на који начин.

"Упућујемо неопходна упозорења свим релевантним странама у вези са таквим инцидентима", додао је турски предсједник.

Турски званичници саопштили су да је танкер "Вират", који је дио руске такозване флоте у сјенци, погођен у петак пловилом без посаде на око 50 километара од турске обале. Још није познато ко стоји иза напада.

