Почело суђење Брајану Волшу: ''Пронашао сам Ану мртву у кревету''

Извор:

Телеграф

01.12.2025

17:08

Адвокат одбране Лериј Типтон изјавио је да је Брајан Волш своју супругу затекао без свијести у њиховом кревету.

Типтон је у уводној изјави пред поротом напоменуо да је његов клијент лагао истражиоцима у данима након нестанка своје супруге.

Он је навео претраге које је Волш радио на Гуглу почевши од 1. јануара, објашњавајући да је Волш те претраге вршио "док се носио са чињеницом да је Ана Волш мртва".

Типтон каже да је непосредно прије него што је пронашао своју супругу мртву, Волш сишао из спаваће собе да очисти кухињу и провјерио своје имејлове.

Затим се вратио у спаваћу собу "са намјером да ништа друго не учини осим да легне у кревет поред Ане Волш, жене коју је волио".

Када је то учинио, Ана Волш је била без свијести толико да је њено тијело склизнуло са кревета. Њена смрт у кревету била је необјашњива, рекао је Типтон.

