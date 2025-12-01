Отац Глигорије: Током поста не смијемо да једемо себе

Извор:
Курир
01.12.2025
16:41
Почињу припреме за најрадоснији хришћански празник, Христово рођење. Божићни пост није само одрицање од одређене хране, већ дубока унутрашња дисциплина, вријеме када човјек преиспитује себе, своје поступке, односе и вјеру.
"Одрицање од хране, односно истицање једне хране у којој човјек живи, а то је Христос који је остао у савезу са нама. То је оно што вера учи и преображава човјека, да је храна сам Бог који је остао као тијело и крв његова", открио је свештеник Глигорије Марковић.
Марковић каже да је пост најмање провјера наше воље, да докажемо шта можемо, па каже и да када је човјекова воља заиста тестирана никада нећемо чути да је пост лак.
"Пост је уздизање изнад сопствене свакодневнице и постојања. Храна је остала центар хришћанства и православне цркве јер је први човјек кроз храну унио смрт у свој живот. Бог који је дошао да га спасе, Бог који пролази са нама сва животна стања и патњу, он да би нам донио ту храну, која је у ствари однос са њим", каже Марковић.
Марковић каже да је немогуће одвојити вјеру од односа према храни.
"То је исказивање наше воље којом показујемо да желимо да живимо Богом, а не материјалношћу. Као што је храна која је наш улаз и излаз, даје нам енергију за живот, ми због те хране и умиремо. Материјална храна је резултат нашег отпадања од Бога", каже Марковић.
Он додаје да током поста не смемо ни да "једемо себе" тако што сијемо мржњу, не одмарамо се довољно, пренатрпавамо се непотребним информацијама:
"Искушења нису свуда око нас, него у нама самима. Није споља, већ у нашим жељама. Ма колико желели да будемо издвојени из света, ми смо резултат овог света и његових понуда", казао је је свештеник Глигорије.
Отац додаје да треба довести своју вољу у стање да је не искушавамо превише, па да се не раздеремо на комшију, или одлучимо да не устанемо некоме у јавном превозу и сличне ситуације.
"Све моје борбе треба да остану унутра, да не излазе на уста а да имам довољно снаге за те борбе. Воља и одлука да се пости и крене тим путем и очекивање да ми неће бити лако. Уколико ми је лако, или нешто не радим добро, или ми је Бог ово олакшао. То значи да је цијели мој живот дар од Бога и да ништа нисам сам заслужио", каже отац Глигорије.
Он додаје да има разних разлога због којих неко не може да пости, односно пада му тешко, али пост није само лична одлука већ и цркве:
"Нека се посаветују са свештеником и нека их посавјетује како да посте. Уколико неко пије неке лекове, онда је потребно користити млечне производе из неких разлога. Човјек не треба да се игра са здрављем. Треба питати свештеника. Треба прилагодити пост, али у договору са оним ко јесте пастир", каже он.
Отац Глигорије Марковић каже и да постоји много метафора које наводе да уколико прекинемо пост не треба га настављати, али он вјерује да уколико је воља јака, успјећемо да довршимо свој циљ.
"Наравно да ћемо увијек наћи начин да објаснимо зашто нешто не можемо, наравно да има људи који не посте и праве прославе, па онда не желимо да ми постимо. Када се срце на прави начин радује, сваки дан је прослава, али прослава и лудило главе није исто. Имамо разне изазове, зато је важно да празнике прослављамо у радости, а не откинутости мозга. Посна трпеза може бити гозба, а може бити и мјесто пропасти уколико људи воде разговоре који су тривијални, банални, небитни, сувишни и бесмислени", изјавио је је свештеник Глигорије.
Он додаје да је исповијест трајно опредјељење да оно што су наше муке износимо пред Бога и предамо му на рјешавање. Ипак, дешавало се да се исповијест и причешће повезују, што не треба учинити, пише Курир.
