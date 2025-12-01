Logo

Бака (77) доминира у "Кантеру", номинована за награду: Елиминисала цијели противнички тим

01.12.2025

08:10

Фото: screenshot

77-годишња Рускиња номинована за награду у гејмингу.

Како пише Спутњик, Олга Ивановна (77) из Нижњег Новгорода кандидована је за најбољи тренутак године у игри „Кантер страјк 2“.

Она је у једној партији елиминисала цијели противнички тим.

