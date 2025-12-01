Бака (77) доминира у "Кантеру", номинована за награду: Елиминисала цијели противнички тим

01.12.2025
77-годишња Рускиња номинована за награду у гејмингу.
Како пише Спутњик, Олга Ивановна (77) из Нижњег Новгорода кандидована је за најбољи тренутак године у игри „Кантер страјк 2“.
Она је у једној партији елиминисала цијели противнички тим.
