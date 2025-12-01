Logo

Проблеми у САД-у: Отказано стотине летова због јаког снијега

Извор:

Агенције

01.12.2025

07:34

Коментари:

0
Проблеми у САД-у: Отказано стотине летова због јаког снијега
Фото: Tanjug / AP / Kiichiro Sato

Због јаке сњежне олује и проблема са софтвером широм Сједињених Америчких Држава пријављено је 1.815 кашњења долазних и одлазних летова, док је отказано 490 летова, саопштила је синоћ америчка мултинационална компанија која пружа податке за праћење летова у реалном времену Флајт авер.

Највише кашњења и отказивања летова било је на аеродромима у Чикагу, Њујорку, Бостону, Минеаполису и Детроиту, преноси Си-Би-Ес.

Авио-компаније су, такође, пријавиле поремећаје у распореду летења током викенда након што је Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) наложила да хиљаде авиона Ербас А320 широм свијета морају да ажурирају софтвер.

Компанија ЏетБлу је данас отказала 74 летова, због ажурирања софтвера на дијелу својих модела Ербас А320 и А321, која је наложила ФАА.

Јака сњежна олуја у регионима Средњег запада и Великих језера првобитно је прекинула ваздушни саобраћај за неке након празника прошле недјеље.

Национална метеоролошка служба издала је за недјељу низ упозорења и савјета због зимских олуја, које су најављене од Монтане до Охаја.

До ноћи између суботе и недјеље више од 1.400 летова је било отказано на аеродромима у Чикагу, гдје се очекивало да ће зимска олуја донијети чак 25 центиметара снијега, а аеродроми у Детроиту су имали више од 300 кашњења летова и десетине отказивања, док се олуја кретала преко тог подручја.

Подијели:

Тагови:

невријеме

otkazani letovi

авион

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Велика шанса да постигнемо договор о Украјини!

Свијет

Трамп: Велика шанса да постигнемо договор о Украјини!

8 ч

0
Трагедија у Њемачкој: Погинуле двије особе из БиХ, возач прошао кроз црвено

Свијет

Трагедија у Њемачкој: Погинуле двије особе из БиХ, возач прошао кроз црвено

8 ч

1
Вјеровање каже: Данас посебно треба да пазимо шта говоримо и избјегавамо расправе

Друштво

Вјеровање каже: Данас посебно треба да пазимо шта говоримо и избјегавамо расправе

8 ч

0
Кошарац о скандалу: "Шта ће рећи бошњачки политичари? Правиће се луди"

Друштво

Кошарац о скандалу: "Шта ће рећи бошњачки политичари? Правиће се луди"

8 ч

3

Више из рубрике

Трамп: Велика шанса да постигнемо договор о Украјини!

Свијет

Трамп: Велика шанса да постигнемо договор о Украјини!

8 ч

0
Трагедија у Њемачкој: Погинуле двије особе из БиХ, возач прошао кроз црвено

Свијет

Трагедија у Њемачкој: Погинуле двије особе из БиХ, возач прошао кроз црвено

8 ч

1
Мадуро: "САД желе преузети контролу над нафтом"

Свијет

Мадуро: "САД желе преузети контролу над нафтом"

8 ч

0
Рубио: Састанак био веома продуктиван

Свијет

Рубио: Састанак био веома продуктиван

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

29

Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner