Проблеми у САД-у: Отказано стотине летова због јаког снијега

Због јаке сњежне олује и проблема са софтвером широм Сједињених Америчких Држава пријављено је 1.815 кашњења долазних и одлазних летова, док је отказано 490 летова, саопштила је синоћ америчка мултинационална компанија која пружа податке за праћење летова у реалном времену Флајт авер.
Највише кашњења и отказивања летова било је на аеродромима у Чикагу, Њујорку, Бостону, Минеаполису и Детроиту, преноси Си-Би-Ес.
Авио-компаније су, такође, пријавиле поремећаје у распореду летења током викенда након што је Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) наложила да хиљаде авиона Ербас А320 широм свијета морају да ажурирају софтвер.
Компанија ЏетБлу је данас отказала 74 летова, због ажурирања софтвера на дијелу својих модела Ербас А320 и А321, која је наложила ФАА.
Јака сњежна олуја у регионима Средњег запада и Великих језера првобитно је прекинула ваздушни саобраћај за неке након празника прошле недјеље.
Национална метеоролошка служба издала је за недјељу низ упозорења и савјета због зимских олуја, које су најављене од Монтане до Охаја.
До ноћи између суботе и недјеље више од 1.400 летова је било отказано на аеродромима у Чикагу, гдје се очекивало да ће зимска олуја донијети чак 25 центиметара снијега, а аеродроми у Детроиту су имали више од 300 кашњења летова и десетине отказивања, док се олуја кретала преко тог подручја.
